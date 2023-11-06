logo

BTC/USD

35013.06

ETH/USD

1891.09

LTC/USD

74.43

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия ВСУ ликвидировали известного российского режиссера, который пришел убивать украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ ликвидировали известного российского режиссера, который пришел убивать украинцев

Сапрунов воевал на стороне окупантов, за что и поплатился

сегодня, 23:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Известный в России режиссер Александр Сапрунов стал в ряды российских военных еще как только началось полномасштабное вторжение захватчиков в Украину. Он воевал вместе с оккупантами и был убежден, что уже скоро вернется в родительский дом, но этому не суждено было осуществиться.

ВСУ ликвидировали известного российского режиссера, который пришел убивать украинцев

Российский режиссер Александр Сапрунов (фото из открытых источников)

В понедельник, 6 ноября, сообщили о его гибели. Как это случилось и на каком направлении – не сообщают, российские коллеги погибшего художника уже даже его оплакали.


О потере Александра Сапрунова они высказываются как о великом горе. Но ежедневные потери многих жителей Украины их не слишком волнуют. Представители российской пропаганды обычно отправляют новых мобилизованных на фронт, чтобы они продолжали устраивать геноцид украинцев.

"Никакими словами невозможно передать боль и скорбь, которую испытывают друзья, родные и близкие, а также все почитатели творчества Александра Сапрунова", – пишут российские художники.

Сам Александр Сапрунов пошел в российскую армию осенью 2022 года. В то время он попрощался со своими зрителями, обещая, что через некоторое время они снова увидятся на спектаклях. Однако Сапрунов погиб на войне. Военные ВСУ мощно уничтожили еще одного захватчика.

Напомним, что "Комментарии! писали о том, что ВСУ ликвидировали российского командира штурмового батальона . 22 октября украинские защитники ликвидировали российского командира штурмового батальона, подполковника Михаила Федосеева, приехавшего воевать в Украину. О ликвидации очередного российского оккупанта.

 Также в Украине ликвидировали топ-морпиха оккупантов. Из Украины не вернулся в живых начальник штаба заместитель командира батальона материального обеспечения 810-й бригады морской пехоты РФ Юрий Павлов.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!