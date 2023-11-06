ВСУ ликвидировали известного российского режиссера, который пришел убивать украинцев

Известный в России режиссер Александр Сапрунов стал в ряды российских военных еще как только началось полномасштабное вторжение захватчиков в Украину. Он воевал вместе с оккупантами и был убежден, что уже скоро вернется в родительский дом, но этому не суждено было осуществиться.

Российский режиссер Александр Сапрунов (фото из открытых источников)

В понедельник, 6 ноября, сообщили о его гибели. Как это случилось и на каком направлении – не сообщают, российские коллеги погибшего художника уже даже его оплакали.

О потере Александра Сапрунова они высказываются как о великом горе. Но ежедневные потери многих жителей Украины их не слишком волнуют. Представители российской пропаганды обычно отправляют новых мобилизованных на фронт, чтобы они продолжали устраивать геноцид украинцев.

"Никакими словами невозможно передать боль и скорбь, которую испытывают друзья, родные и близкие, а также все почитатели творчества Александра Сапрунова", – пишут российские художники.

Сам Александр Сапрунов пошел в российскую армию осенью 2022 года. В то время он попрощался со своими зрителями, обещая, что через некоторое время они снова увидятся на спектаклях. Однако Сапрунов погиб на войне. Военные ВСУ мощно уничтожили еще одного захватчика.

Напомним, что "Комментарии! писали о том, что ВСУ ликвидировали российского командира штурмового батальона . 22 октября украинские защитники ликвидировали российского командира штурмового батальона, подполковника Михаила Федосеева, приехавшего воевать в Украину. О ликвидации очередного российского оккупанта.

Также в Украине ликвидировали топ-морпиха оккупантов. Из Украины не вернулся в живых начальник штаба заместитель командира батальона материального обеспечения 810-й бригады морской пехоты РФ Юрий Павлов.

