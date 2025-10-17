ВСУ ликвидировали знакового российского пропагандиста, которого хвалил Путин

На временно оккупированной части Запорожской области ударом дрона был убит "военкор" российского пропагандистского информагентства "РИА Новости" Иван Зуев. Его коллега, Юрий Войткевич, получил тяжелые ранения. Эту информацию подтвердило российское государственное информагентство "РИА Новости".

Иван Зуев. Фото: из открытых источников

Пропагандисты сообщили о гибели своего сотрудника Ивана Зуева "во время выполнения редакционного задания" в Запорожской области.

По их версии, группа пропагандистов попала под удар украинского дрона. В результате атаки Зуев погиб на месте, а его коллега, Юрий Войткевич, был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Гибель пропагандиста подтвердил и гауляйтер оккупированной части Запорожья Евгений Балицкий.

Зуев был активным участником информационной войны против Украины. Свою первую командировку на Донбасс он совершил еще в июле 2014 года. С началом полномасштабного вторжения в 2022 году он освещал оккупацию Волновахи, Сартаны и окружение Мариуполя для российского государственного агентства "Sputnik Ближнее зарубежье". За свою преданную службу кремлевскому режиму Зуев был неоднократно отмечен государственными наградами, а в марте 2025 года получил благодарность от Владимира Путина.

Его раненый коллега Войткевич также годами снимал российскую пропаганду, за что был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством".

В "РИА Новости" заявили, что это уже третий случай гибели их сотрудника на "боевых заданиях". Ранее, в 2014 году, погиб Андрей Стенин, а в 2023 – Ростислав Журавлев.

Смерть Зуева пополнила список российских пропагандистов, погибших за время полномасштабной войны.

