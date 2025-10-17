ЗСУ ліквідували знакового російського пропагандиста, якого хвалив Путін

На тимчасово окупованій частині Запорізької області ударом дрона було вбито "військора" російського пропагандистського інформагентства "РІА Новини" Івана Зуєва. Його колега Юрій Войткевич отримав тяжкі поранення. Цю інформацію підтвердило російське державне інформагентство "РИА Новости".

Іван Зуєв. Фото: з відкритих джерел

Пропагандисти повідомили про загибель свого співробітника Івана Зуєва "під час виконання редакційного завдання" у Запорізькій області.

За їхньою версією, група пропагандистів потрапила під удар українського дрону. Внаслідок атаки Зуєв загинув на місці, а його колега, Юрія Войткевича, госпіталізували з тяжкими пораненнями. Загибель пропагандиста підтвердив гауляйтер окупованої частини Запоріжжя Євген Балицький.

Зуєв був активним учасником інформаційної війни проти України. Своє перше відрядження на Донбас він здійснив ще у липні 2014 року. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році він висвітлював окупацію Волновахи, Сартани та оточення Маріуполя для російської державної агенції "Sputnik Близьке зарубіжжя". За свою віддану службу кремлівському режиму Зуєв був неодноразово відзначений державними нагородами, а у березні 2025 року отримав подяку від Володимира Путіна.

Його поранений колега Войткевич також роками знімав російську пропаганду, за що нагороджений медаллю ордена "За заслуги перед Батьківщиною".

У "РІА Новини" заявили, що це вже третій випадок загибелі їхнього співробітника на "бойових завданнях". Раніше, 2014 року, загинув Андрій Стенін, а 2023 – Ростислав Журавльов.

Смерть Зуєва поповнила список російських пропагандистів, які загинули під час повномасштабної війни.

