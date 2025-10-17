logo_ukra

BTC/USD

109191

ETH/USD

3934.39

USD/UAH

41.64

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія ЗСУ ліквідували знакового російського пропагандиста, якого хвалив Путін
commentss НОВИНИ Всі новини

ЗСУ ліквідували знакового російського пропагандиста, якого хвалив Путін

Роспропагандист Зуєв загинув у Запорізькій області, його колега поранено

17 жовтня 2025, 06:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На тимчасово окупованій частині Запорізької області ударом дрона було вбито "військора" російського пропагандистського інформагентства "РІА Новини" Івана Зуєва. Його колега Юрій Войткевич отримав тяжкі поранення. Цю інформацію підтвердило російське державне інформагентство "РИА Новости".

ЗСУ ліквідували знакового російського пропагандиста, якого хвалив Путін

Іван Зуєв. Фото: з відкритих джерел

Пропагандисти повідомили про загибель свого співробітника Івана Зуєва "під час виконання редакційного завдання" у Запорізькій області.

За їхньою версією, група пропагандистів потрапила під удар українського дрону. Внаслідок атаки Зуєв загинув на місці, а його колега, Юрія Войткевича, госпіталізували з тяжкими пораненнями. Загибель пропагандиста підтвердив гауляйтер окупованої частини Запоріжжя Євген Балицький.

Зуєв був активним учасником інформаційної війни проти України. Своє перше відрядження на Донбас він здійснив ще у липні 2014 року. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році він висвітлював окупацію Волновахи, Сартани та оточення Маріуполя для російської державної агенції "Sputnik Близьке зарубіжжя". За свою віддану службу кремлівському режиму Зуєв був неодноразово відзначений державними нагородами, а у березні 2025 року отримав подяку від Володимира Путіна.

Його поранений колега Войткевич також роками знімав російську пропаганду, за що нагороджений медаллю ордена "За заслуги перед Батьківщиною".

У "РІА Новини" заявили, що це вже третій випадок загибелі їхнього співробітника на "бойових завданнях". Раніше, 2014 року, загинув Андрій Стенін, а 2023 – Ростислав Журавльов.

Зуєв, який роками висвітлював агресію РФ проти України, у березні цього року отримав вдячність від Володимира Путіна за свою пропагандистську діяльність.

Смерть Зуєва поповнила список російських пропагандистів, які загинули під час повномасштабної війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — яку нову пропаганду запускають у російській армії.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини