ВСУ на Курщине: о чем говорит реакция россиян, объявит ли Путин новую волну мобилизации

Операция ВСУ в Курской области продолжается уже больше недели. При этом российские пропагандисты продолжают рассказывать, как важно защищать родную землю и что сейчас как никогда России нужно единение. При этом почему-то очередей в военкоматах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов не видно. О чем говорит реакция обычных россиян на происходящее в их стране? Может ли Путин использовать этот "прорыв" как повод объявить очередную волну мобилизации в РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин принял решение по использованию тактики выжженной земли

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок так прокомментировал ситуацию:

"Что касается того, будет ли Путиным объявлена мобилизация, то то, что я уже сейчас могу фиксировать из обсуждений в СМИ, в телеграмм-каналах, такая идея гуляет в Кремле, но она не находит отклика среди большинства путинского режима. Потому что это решение должно быть коллегиальным, то есть все должны согласиться с ним. Потому что, если это будет личное решение Путина, то оно может спровоцировать социальное недовольство, которое имело место в 2022 году, когда он объявлял частичную мобилизацию. Поэтому сейчас Путин сдерживается с мобилизацией, но я этого не исключаю в будущем. Все будет зависеть от того, как будут развиваться события в Курской области.

Валерий Клочок отметил, что уже очевидно, что Путин принял решение по использованию тактики выжженной земли и принудительная эвакуация из четырех приграничных районов Курской области как раз тому и есть подтверждение.

" Кроме того, россияне уже разгоняют информацию о возможной эвакуации в 150-километровой зоне Курской АЭС. Причина неизвестна, но можно догадаться, что в ближайшее время мы увидим массовое применение КАБов по позициям Вооруженных сил Украины. "Кто не сховался я не виноват" — примерно так будет выглядеть эта история. Вот поэтому и объявили эвакуацию. Продвижение Вооруженных сил Украины замедлилось. ВСУ сейчас занимают позиции. Следовательно, готовятся к наступлению россиян", – отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Резюмируя, эксперт подчеркнул, что решение об очередной волне мобилизации может быть использовано Путиным, но пока не факт.

Российское население в большинстве своем инфантильное

Военнослужащий ВСУ, политический консультант Александр Антонюк напомнил, что в 90-х годах после развала Советского Союза выглядело так, что Россия якобы пыталась встать на демократические рельсы.

" После прихода Путина к власти территорией России прошла серия терактов. Таким образом, власть пыталась навязать россиянам мысль, что в России должна формироваться крепкая рука, которая всегда защитит простой народ. Выстраивался своеобразный консенсус в обществе, которое затем подвергалось деградации как активная его часть так и в целом. Консенсус этот заключался в том, что народ, условно говоря, живущий своей жизнью, не лезет в политику, а власть его не бросает в топку. Следовательно, большая часть российского бюджета шла именно на армию, потому что обществу навязывалось мнение, что это ключевое", – отметил эксперт.

По его словам, в 2022 году Кремль откровенно верил в то, что Украина падет. И, когда блицкриг россиян посыпался, то основная часть элитных российских войск была утилизирована в Украине. И именно тогда на осень 2022 года Кремль запустил мобилизацию.

"Не сложно вспомнить, каким образом та мобилизация проходила на территории России. Тогда большое количество россиян уехало из страны. С одной стороны Кремль поступил правильно, потому что дал возможность уехать тем, кто активно выступал против войны. Хотя в большинстве своем русские – это люди, которые являются рабами и им, что скажешь, то они и будут делать. Но, вместе с тем, уже тогда началось формирование негативных мнений у граждан России, привыкших смотреть на победы "русского мира" по телевизору. Поэтому, если и будет вторая волна мобилизации в России, то она будет вызвана не только событиями в Курской области, но и другими вызовами. Сейчас Кремль стоит на развилке, что проще – мобилизовать или попытаться затянуть отдельные категории граждан на войну. Именно под это была принята серия законов, касающаяся тех людей, которые недавно получили российское гражданство, в том числе мигрантов. То есть, режим до последнего будет пытаться избегать массовой мобилизации россиян, в первую очередь, в таких городах, как Санкт-Петербург и Москва. Потому что события, которые могут происходить в мегаполисах, – это не глубинка. Мобилизация возможна, но открытие курского направления уже разрушило миф о том, что может сработать известный лозунг "Вставай страна огромная!", — отметил Александр Антонюк.

Эксперт также обратил внимание на то, что большинство россиян, которые сейчас проживают на территории России, подконтрольной Вооруженным силам Украины, не сопротивляются.

"Создается впечатление, что им вообще все равно, что происходит у них на их земле. Для сравнения можно вспомнить происходившие в Херсоне события, когда туда зашли российские войска. Тогда начались крупные акции протеста. Здесь же мы можем говорить, что в большинстве своем русское население инфантильно и именно оно точно не поднимется. И тем более в тех местах, где жизнь имеет достаточно хороший уровень благосостояния", – подытожил Александр Антонюк.

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