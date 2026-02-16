ВСУ начали выводить из строя энергетику пятого областного центра РФ: где в России произошел блекаут

Часть города Брянск осталась без электричества и отопления после массированной атаки беспилотников, которую местные власти связывают с ударами ВСУ по энергетической инфраструктуре региона. Город стал пятым областным центром России с начала зимы, где из-за воздушных ударов фиксируют масштабные отключения электроэнергии.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что вечером 15 и утром 16 февраля произошла "самая мощная и массовая атака" на город с начала войны против Украины. По его словам, в течение суток регион атаковали 229 беспилотников. Удары были ориентированы по объектам энергетики, хотя определенные локации официально не уточняются. Неофициальные источники сообщают о повторной атаке на подстанцию "Новобрянская" в поселке Выгоничи.

Как утверждают российские власти, электроснабжение возобновилось в течение трех часов. В то же время в части многоэтажек временно исчезли вода и тепло. Точный масштаб отключений остается неизвестным.

До Брянска подобные блекауты пережили и другие региональные центры РФ. Самая сложная ситуация с энергетикой наблюдается в Белгороде, регулярно оказывающемся под атакой украинских дронов. Значительные перебои со светом ранее также фиксировались в Курске, Орле и Воронеже.

Отметим, что Россия с октября 2022 системно атакует украинскую энергетику. Лишь недавно в результате ракетных обстрелов Киева без отопления остались тысячи домов.

