ВСУ начали выводить из строя энергетику пятого областного центра РФ: где в России произошел блекаут
ВСУ начали выводить из строя энергетику пятого областного центра РФ: где в России произошел блекаут

В Брянске часть города осталась без электричества и тепла после атаки дронов.

16 февраля 2026, 12:50
Автор:
Slava Kot

Часть города Брянск осталась без электричества и отопления после массированной атаки беспилотников, которую местные власти связывают с ударами ВСУ по энергетической инфраструктуре региона. Город стал пятым областным центром России с начала зимы, где из-за воздушных ударов фиксируют масштабные отключения электроэнергии.

ВСУ начали выводить из строя энергетику пятого областного центра РФ: где в России произошел блекаут

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что вечером 15 и утром 16 февраля произошла "самая мощная и массовая атака" на город с начала войны против Украины. По его словам, в течение суток регион атаковали 229 беспилотников. Удары были ориентированы по объектам энергетики, хотя определенные локации официально не уточняются. Неофициальные источники сообщают о повторной атаке на подстанцию "Новобрянская" в поселке Выгоничи.

Как утверждают российские власти, электроснабжение возобновилось в течение трех часов. В то же время в части многоэтажек временно исчезли вода и тепло. Точный масштаб отключений остается неизвестным.

До Брянска подобные блекауты пережили и другие региональные центры РФ. Самая сложная ситуация с энергетикой наблюдается в Белгороде, регулярно оказывающемся под атакой украинских дронов. Значительные перебои со светом ранее также фиксировались в Курске, Орле и Воронеже.

Отметим, что Россия с октября 2022 системно атакует украинскую энергетику. Лишь недавно в результате ракетных обстрелов Киева без отопления остались тысячи домов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия содрогалась от взрывов. Произошла массированная атака дронов по Краснодарскому краю РФ.

Также "Комментарии" писали, что Рубио отреагировал на массированные удары РФ по Украине.



Источник: https://t.me/agentstvonews/13982
