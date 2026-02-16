ЗСУ почали виводити з ладу енергетику п'ятого обласного центру РФ: де в Росії стався блекаут

Частина міста Брянськ залишилася без електрики та опалення після масованої атаки безпілотників, яку місцева влада пов’язує з ударами ЗСУ по енергетичній інфраструктурі регіону. Місто стало п’ятим обласним центром Росії від початку зими, де через повітряні удари фіксують масштабні відключення електроенергії.

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що ввечері 15 та вранці 16 лютого відбулася "найпотужніша і наймасовіша атаку" на місто з початку війни проти України. За його словами, протягом доби регіон атакували 229 безпілотників. Удари були спрямовані по об’єктах енергетики, хоча конкретні локації офіційно не уточнюються. Неофіційні джерела повідомляють про повторну атаку на підстанцію "Новобрянська" у селищі Вигоничі.

Як стверджує російська влада, електропостачання відновили протягом трьох годин. Водночас у частині багатоповерхівок тимчасово зникли вода й тепло. Точний масштаб відключень залишається невідомим.

До Брянська подібні блекаути пережили й інші регіональні центри РФ. Найскладніша ситуація з енергетикою спостерігається у Бєлгороді, який регулярно опиняється під атакою українських дронів. Значні перебої зі світлом раніше також фіксували у Курську, Орлі та Воронежі.

Зауважимо, що Росія з жовтня 2022 року системно атакує українську енергетику. Лише нещодавно внаслідок ракетного обстрілу Києва без опалення залишилися тисячі будинків.

