logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія ЗСУ почали виводити з ладу енергетику п'ятого обласного центру РФ: де в Росії стався блекаут
commentss НОВИНИ Всі новини

ЗСУ почали виводити з ладу енергетику п'ятого обласного центру РФ: де в Росії стався блекаут

У Брянську частина міста залишилася без електрики й тепла після атаки дронів.

16 лютого 2026, 12:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Частина міста Брянськ залишилася без електрики та опалення після масованої атаки безпілотників, яку місцева влада пов’язує з ударами ЗСУ по енергетичній інфраструктурі регіону. Місто стало п’ятим обласним центром Росії від початку зими, де через повітряні удари фіксують масштабні відключення електроенергії.

ЗСУ почали виводити з ладу енергетику п'ятого обласного центру РФ: де в Росії стався блекаут

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що ввечері 15 та вранці 16 лютого відбулася "найпотужніша і наймасовіша атаку" на місто з початку війни проти України. За його словами, протягом доби регіон атакували 229 безпілотників. Удари були спрямовані по об’єктах енергетики, хоча конкретні локації офіційно не уточнюються. Неофіційні джерела повідомляють про повторну атаку на підстанцію "Новобрянська" у селищі Вигоничі.

Як стверджує російська влада, електропостачання відновили протягом трьох годин. Водночас у частині багатоповерхівок тимчасово зникли вода й тепло. Точний масштаб відключень залишається невідомим.

До Брянська подібні блекаути пережили й інші регіональні центри РФ. Найскладніша ситуація з енергетикою спостерігається у Бєлгороді, який регулярно опиняється під атакою українських дронів. Значні перебої зі світлом раніше також фіксували у Курську, Орлі та Воронежі.

Зауважимо, що Росія з жовтня 2022 року системно атакує українську енергетику. Лише нещодавно внаслідок ракетного обстрілу Києва без опалення залишилися тисячі будинків.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія здригалася від вибухів. Відбулася масована атака дронів по Краснодарському краю РФ.

Також "Коментарі" писали, що Рубіо відреагував на масовані удари РФ по Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/agentstvonews/13982
Теги:

Новини

Всі новини