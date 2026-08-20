ВСУ таки достигли своего: действительно ли есть попадание по одному из крупнейших НПЗ России

В ночь на 20 августа беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО в российском Нижнекамске. В сети уже появились видео, на которых предположительно зафиксирован момент удара по объекту, а также попытки российской ПВО отразить атаку.

Нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО в российском Нижнекамске. Фото: из открытых источников

Об атаке сообщают OSINT- и мониторинговые каналы. По их предварительным данным, в результате удара по предприятию могли погибнуть по меньшей мере 12 человек. В то же время эти цифры нуждаются в официальном подтверждении.

На обнародованных кадрах виден взрыв в районе промышленного объекта. Отдельно распространяется видео работы российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", пытавшегося перехватить беспилотники.

Один из мониторинговых ресурсов предполагает, что среди погибших могли быть иностранные специалисты. Впрочем, независимых доказательств этой информации пока нет.

Атака на Нижнекамск, по сообщениям OSINT-каналов, не была единственной этой ночью. Беспилотники также могли атаковать нефтяной терминал "Тамань-Нефть" в Краснодарском крае и электрическую подстанцию "Тамань" напряжением 500 кВ.

Официальные российские структуры на момент появления первых сообщений не предоставили полной информации о масштабах разрушений и возможных потерях.

Если данные об успешном поражении ТАНЕКО подтвердятся, удар может оказаться очередной атакой на критически важную нефтеперерабатывающую и энергетическую инфраструктуру России. Танеко является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий РФ, а любые перебои в его работе потенциально могут повлиять на внутренний рынок горючего.

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