ЗСУ таки досягли свого: чи справді є влучання по одному із найбільших НПЗ Росії

У ніч проти 20 серпня безпілотники атакували нафтопереробний завод ТАНЕКО в російському Нижньокамську. У мережі вже з'явилися відео, на яких, імовірно, зафіксовано момент удару по об'єкту, а також спроби російської ППО відбити атаку.

Нафтопереробний завод ТАНЕКО в російському Нижньокамську. Фото: з відкритих джерел

Про атаку повідомляють OSINT- та моніторингові канали. За їхніми попередніми даними, внаслідок удару по підприємству могли загинути щонайменше 12 людей. Водночас ці цифри потребують офіційного підтвердження.

На оприлюднених кадрах видно вибух у районі промислового об'єкта. Окремо поширюється відео роботи російського зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1", який намагався перехопити безпілотники.

Один із моніторингових ресурсів також припускає, що серед загиблих могли бути іноземні спеціалісти. Втім, незалежних доказів цієї інформації наразі немає.

Атака на Нижньокамськ, за повідомленнями OSINT-каналів, не була єдиною цієї ночі. Безпілотники також могли атакувати нафтовий термінал "Тамань-Нафта" у Краснодарському краї та електричну підстанцію "Тамань" напругою 500 кВ.

Офіційні російські структури на момент появи перших повідомлень не надали повної інформації щодо масштабів руйнувань і можливих втрат.

Якщо дані про успішне ураження ТАНЕКО підтвердяться, удар може стати черговою атакою на критично важливу нафтопереробну та енергетичну інфраструктуру Росії. ТАНЕКО є одним із ключових нафтопереробних підприємств РФ, а будь-які перебої в його роботі потенційно можуть вплинути на внутрішній ринок пального.

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