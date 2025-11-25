logo

Главная Новости Мир Россия ВСУ ударили по носителю лазерного оружия: какое важное вооружение удалось поразить в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ ударили по носителю лазерного оружия: какое важное вооружение удалось поразить в РФ

В Таганроге поражен экспериментальный А-60

25 ноября 2025, 10:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские защитники поразили российский самолет А-60 во время атаки в ночь на 25 ноября. Эксперты называют это воздушное судно — "летающей лабораторией", которую используют для испытания лазерного оружия.

ВСУ ударили по носителю лазерного оружия: какое важное вооружение удалось поразить в РФ

Российский самолет А-60. Фото: из открытых источников

Аналитики на основе фото и видео в сети, сообщают, что целью удара стал авиационный научно-технический комплекс им. Бериева и аэродром "Таганрог-Южный". Именно он является основной испытательной базой площадкой предприятия.

"Авиационный завод Бериева специализируется на разработке, серийном производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения, в том числе самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50", — отмечают аналитики.

Также, по их данным, завод проводит капитальный ремонт и модернизацию самолетов российской военной авиации, в частности, бомбардировщиков Ту-95МСМ.

Проанализировав видео, на котором зафиксирован горящий самолет, эксперты пришли к выводу, что был поражен или даже полностью уничтожен лабораторный самолет А-60.

"Самолет служил носителем авиационного варианта мегаваттного лазера, который планировалось вывести в космос под названием 17Ф19Д "Скиф-Д". Для размещения лазерной системы базовая конструкция Ил-76 была существенно изменена", — говорится в сообщении.

Интересно, что всего в СССР построили лишь два "опытных образца" этой экспериментальной системы, а этот А-60 в Таганроге стоял на территории аэродрома в течение многих лет.

Читайте также на портале "Комментарии" — практически и дня не проходит, чтобы Украина не атаковала Россию ударными дронами. Почему украинские дроны летят в обход Москвы? Что очень важно уничтожать в РФ, кром НПЗ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.




Источник: https://militarnyi.com/uk/news/u-taganrozi-urazyly-eksperymentalnyj-litak-a-60-nosij-lazernoyi-zbroyi/
