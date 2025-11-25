ВСУ ударили по носителю лазерного оружия: какое важное вооружение удалось поразить в РФ

Рубрики
Кравцев Сергей
Украинские защитники поразили российский самолет А-60 во время атаки в ночь на 25 ноября. Эксперты называют это воздушное судно — "летающей лабораторией", которую используют для испытания лазерного оружия.
Российский самолет А-60. Фото: из открытых источников
Аналитики на основе фото и видео в сети, сообщают, что целью удара стал авиационный научно-технический комплекс им. Бериева и аэродром "Таганрог-Южный". Именно он является основной испытательной базой площадкой предприятия.
Также, по их данным, завод проводит капитальный ремонт и модернизацию самолетов российской военной авиации, в частности, бомбардировщиков Ту-95МСМ.
Проанализировав видео, на котором зафиксирован горящий самолет, эксперты пришли к выводу, что был поражен или даже полностью уничтожен лабораторный самолет А-60.
Интересно, что всего в СССР построили лишь два "опытных образца" этой экспериментальной системы, а этот А-60 в Таганроге стоял на территории аэродрома в течение многих лет.
