ЗСУ вдарили по носію лазерної зброї: яке важливе озброєння вдалося уразити в РФ

Українські захисники вразили російський літак А-60 під час атаки у ніч проти 25 листопада. Експерти називають це повітряне судно — "лабораторією, що літає", яку використовують для випробування лазерної зброї.
Російський літак А-60. Фото: із відкритих джерел
Аналітики на основі фото та відео в мережі повідомляють, що метою удару став авіаційний науково-технічний комплекс ім. Берієва та аеродром "Таганрог-Південний". Саме вона є основною випробувальною базою майданчиком підприємства.
Також, за їхніми даними, завод проводить капітальний ремонт та модернізацію літаків російської військової авіації, зокрема бомбардувальників Ту-95МСМ.
Проаналізувавши відео, на якому зафіксований літак, експерти дійшли висновку, що був уражений або навіть повністю знищений лабораторний літак А-60.
Цікаво, що всього в СРСР побудували лише два "досвідчені зразки" цієї експериментальної системи, а цей А-60 у Таганрозі стояв на території аеродрому протягом багатьох років.
