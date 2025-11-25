logo_ukra

ЗСУ вдарили по носію лазерної зброї: яке важливе озброєння вдалося уразити в РФ
НОВИНИ

ЗСУ вдарили по носію лазерної зброї: яке важливе озброєння вдалося уразити в РФ

У Таганрозі уражений експериментальний А-60

25 листопада 2025, 10:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські захисники вразили російський літак А-60 під час атаки у ніч проти 25 листопада. Експерти називають це повітряне судно — "лабораторією, що літає", яку використовують для випробування лазерної зброї.

ЗСУ вдарили по носію лазерної зброї: яке важливе озброєння вдалося уразити в РФ

Російський літак А-60. Фото: із відкритих джерел

Аналітики на основі фото та відео в мережі повідомляють, що метою удару став авіаційний науково-технічний комплекс ім. Берієва та аеродром "Таганрог-Південний". Саме вона є основною випробувальною базою майданчиком підприємства.

"Авіаційний завод Берієва спеціалізується на розробці, серійному виробництві, модернізації та ремонті літаків-амфібій та авіаційних комплексів спеціального призначення, у тому числі літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50", — зазначають аналітики.

Також, за їхніми даними, завод проводить капітальний ремонт та модернізацію літаків російської військової авіації, зокрема бомбардувальників Ту-95МСМ.

Проаналізувавши відео, на якому зафіксований літак, експерти дійшли висновку, що був уражений або навіть повністю знищений лабораторний літак А-60.

"Літак служив носієм авіаційного варіанта мегаватного лазера, який планувалося вивести в космос під назвою 17Ф19Д "Скіф-Д". Для розміщення лазерної системи базову конструкцію Іл-76 було суттєво змінено", — йдеться в повідомленні.

Цікаво, що всього в СРСР побудували лише два "досвідчені зразки" цієї експериментальної системи, а цей А-60 у Таганрозі стояв на території аеродрому протягом багатьох років.

Читайте також на порталі "Коментарі" — практично й дня не минає, щоб Україна не атакувала Росію ударними дронами. Чому українські дрони летять в обхід Москви? Що дуже важливо знищувати в РФ, крім НПЗ? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://militarnyi.com/uk/news/u-taganrozi-urazyly-eksperymentalnyj-litak-a-60-nosij-lazernoyi-zbroyi/
