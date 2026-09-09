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Вся Украина должна стать "буферной зоной": Лавров пробил дно циничным заявлением и пригрозил ЕС

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина должна стать «буферной зоной», выступил против сохранения нынешней украинской власти после завершения боевых действий и повторил угрозы Кремля в адрес Европы

9 сентября 2026, 11:05
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Клименко Елена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил новые жесткие заявления по поводу будущего Украины и в очередной раз дал понять, что Кремль не ограничивает свои требования территориальным вопросом. Глава российского МИД заявил, что Украина якобы должна превратиться в "буферную зону", а Москву не устроит завершение боевых действий с сохранением нынешних украинских властей.  

Вся Украина должна стать "буферной зоной": Лавров пробил дно циничным заявлением и пригрозил ЕС

Фото: из открытых источников

"Все размышляют, что России нужна "буферная зона". Пусть Украина этим буфером станет", — заявил Лавров, слова которого цитируют российские СМИ.

Он также повторил кремлевские исторические нарративы, утверждая, что часть территорий современной Украины якобы "исконно русские". По его версии, советское руководство в свое время объединило эти земли с западными регионами в пределах РСФСР.

Отдельно Лавров фактически подтвердил, что прекращение боевых действий само по себе не удовлетворит Кремль. По его словам, Россию не устраивает сценарий, при котором по завершении военной фазы в Украине останется нынешняя власть. Свою позицию он традиционно объяснил обвинениями Киева в якобы нарушении языковых, религиозных и других прав.

Не обошлось и без угроз в адрес Европы. Лавров призвал европейские страны "запомнить" слова Владимира Путина о том, что в случае войны с Россией она якобы будет "совершенно другой и очень короткой". Кроме того, он обвинил Европу в стремлении сохранить в Украине режим, который в Москве называют русофобским.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную российскую атаку и заявил о недостаточной реакции международного сообщества на удары РФ. По его словам, Москва не должна получить сигнал, что ракетный и дроновый террор против Украины будет оставаться без серьезных последствий.



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