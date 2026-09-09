logo_ukra

BTC/USD

78945

ETH/USD

2491.22

USD/UAH

44.47

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Вся Україна має стати "буферною зоною": Лавров пробив дно цинічною заявою і пригрозив ЄС
commentss НОВИНИ Всі новини

Вся Україна має стати "буферною зоною": Лавров пробив дно цинічною заявою і пригрозив ЄС

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Україна має стати «буферною зоною», виступив проти збереження нинішньої української влади після завершення бойових дій та повторив погрози Кремля на адресу Європи

9 вересня 2026, 11:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров озвучив нові жорсткі заяви щодо майбутнього України та вкотре дав зрозуміти, що Кремль не обмежує свої вимоги територіальним питанням. Глава російського МЗС заявив, що Україна нібито має перетворитися на "буферну зону", а Москву не влаштує завершення бойових дій зі збереженням нинішньої української влади. 

Вся Україна має стати "буферною зоною": Лавров пробив дно цинічною заявою і пригрозив ЄС

Фото: з відкритих джерел

"Усі розмірковують, що Росії потрібна "буферна зона". Нехай Україна цим буфером стане", — заявив Лавров, слова якого цитують російські ЗМІ. 

Він також повторив кремлівські історичні наративи, стверджуючи, що частина територій сучасної України нібито є "споконвічно російськими". За його версією, радянське керівництво свого часу об'єднало ці землі із західними регіонами в межах Української РСР.

Окремо Лавров фактично підтвердив, що припинення бойових дій саме по собі не задовольнить Кремль. За його словами, Росію не влаштовує сценарій, за якого після завершення воєнної фази в Україні залишиться нинішня влада. Свою позицію він традиційно пояснив звинуваченнями Києва у нібито порушенні мовних, релігійних та інших прав.

Не обійшлося й без погроз на адресу Європи. Лавров закликав європейські країни "запам'ятати" слова Володимира Путіна про те, що у випадку війни з Росією вона нібито буде "зовсім іншою і дуже короткою". Крім того, він звинуватив Європу в прагненні зберегти в Україні режим, який у Москві називають "русофобським".

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану російську атаку та заявив про недостатню реакцію міжнародної спільноти на удари РФ. За його словами, Москва не повинна отримати сигнал, що ракетний і дроновий терор проти України залишатиметься без серйозних наслідків.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини