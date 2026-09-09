Вся Україна має стати "буферною зоною": Лавров пробив дно цинічною заявою і пригрозив ЄС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров озвучив нові жорсткі заяви щодо майбутнього України та вкотре дав зрозуміти, що Кремль не обмежує свої вимоги територіальним питанням. Глава російського МЗС заявив, що Україна нібито має перетворитися на "буферну зону", а Москву не влаштує завершення бойових дій зі збереженням нинішньої української влади.

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"Усі розмірковують, що Росії потрібна "буферна зона". Нехай Україна цим буфером стане", — заявив Лавров, слова якого цитують російські ЗМІ.

Він також повторив кремлівські історичні наративи, стверджуючи, що частина територій сучасної України нібито є "споконвічно російськими". За його версією, радянське керівництво свого часу об'єднало ці землі із західними регіонами в межах Української РСР.

Окремо Лавров фактично підтвердив, що припинення бойових дій саме по собі не задовольнить Кремль. За його словами, Росію не влаштовує сценарій, за якого після завершення воєнної фази в Україні залишиться нинішня влада. Свою позицію він традиційно пояснив звинуваченнями Києва у нібито порушенні мовних, релігійних та інших прав.

Не обійшлося й без погроз на адресу Європи. Лавров закликав європейські країни "запам'ятати" слова Володимира Путіна про те, що у випадку війни з Росією вона нібито буде "зовсім іншою і дуже короткою". Крім того, він звинуватив Європу в прагненні зберегти в Україні режим, який у Москві називають "русофобським".

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану російську атаку та заявив про недостатню реакцію міжнародної спільноти на удари РФ. За його словами, Москва не повинна отримати сигнал, що ракетний і дроновий терор проти України залишатиметься без серйозних наслідків.