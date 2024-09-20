logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Второй раз не захотел рисковать: в какую страну Путин побоялся ехать из-за возможного ареста
commentss НОВОСТИ Все новости

Второй раз не захотел рисковать: в какую страну Путин побоялся ехать из-за возможного ареста

Диктатор решил не ехать в Мексику, которая является членом МУС, на инаугурацию президента

20 сентября 2024, 13:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Кремле все же приняли решение, что российский диктатор Владимир Путин не полетит в Мексику, которая подписала Римский статут, на инаугурацию избранного президента Клаудии Шейнбаум. Перед этим официальный Киев просил арестовать лидера россиян, если он приедет в эту страну. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью RTVI заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Второй раз не захотел рисковать: в какую страну Путин побоялся ехать из-за возможного ареста

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Мы такое приглашение получили (на инаугурацию президента Мексики — ред.), мы благодарны мексиканской стороне за это", – заявил представитель МИД России.

По его словам, Путин назначил своего представителя, который будет представлять Россию на мероприятиях.

Щетинин не назвал причины отказа Владимира Путина, но добавил, что якобы "Москва действует в соответствии с имеющейся протокольной практикой и теми обязательствами, которые есть у российского лидера".

Стоит отметить, Мексика подписала Римский статут в 2005 году, на нее распространяется юрисдикция Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — Евросоюз призвал государства, которые ратифицировали Римский статут, выполнять свои обязательства. Речь идет об аресте российского диктатора Владимира Путина, ведь Международный уголовный суд выдал на него ордер. Об этом пишет "Укринформ".

СМИ отмечает, соответствующее заявление было обнародовано во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Уже традиционно для ЕС, там выразили глубокую обеспокоенность судьбой украинских детей и других гражданских, которых оккупанты по указанию Путина незаконно переместили.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Монголия проигнорировала ордер МКС на арест Путина: не станет ли это опасным прецедентом.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости