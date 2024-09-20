Второй раз не захотел рисковать: в какую страну Путин побоялся ехать из-за возможного ареста

В Кремле все же приняли решение, что российский диктатор Владимир Путин не полетит в Мексику, которая подписала Римский статут, на инаугурацию избранного президента Клаудии Шейнбаум. Перед этим официальный Киев просил арестовать лидера россиян, если он приедет в эту страну. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью RTVI заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Мы такое приглашение получили (на инаугурацию президента Мексики — ред.), мы благодарны мексиканской стороне за это", – заявил представитель МИД России.

По его словам, Путин назначил своего представителя, который будет представлять Россию на мероприятиях.

Щетинин не назвал причины отказа Владимира Путина, но добавил, что якобы "Москва действует в соответствии с имеющейся протокольной практикой и теми обязательствами, которые есть у российского лидера".

Стоит отметить, Мексика подписала Римский статут в 2005 году, на нее распространяется юрисдикция Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — Евросоюз призвал государства, которые ратифицировали Римский статут, выполнять свои обязательства. Речь идет об аресте российского диктатора Владимира Путина, ведь Международный уголовный суд выдал на него ордер. Об этом пишет "Укринформ".

СМИ отмечает, соответствующее заявление было обнародовано во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Уже традиционно для ЕС, там выразили глубокую обеспокоенность судьбой украинских детей и других гражданских, которых оккупанты по указанию Путина незаконно переместили.

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