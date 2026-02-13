Выборы-2036 в России уже начались: кого изучает Кремль

В администрации президента РФ заявили, что исследуют детей с восьмилетнего возраста с учетом предстоящих президентских выборов 2030 и 2036 годов. Об этом во время форума кинопремии "Герои великой страны" сообщил заместитель начальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич.

Детей в России анализируют с 8 лет для выборов президента

По его словам, Кремль работает с молодежью в рамках "электоральных циклов" и уже сейчас анализирует поколение, впервые голосующее в 2030 году. Речь идет о подростках в возрасте от 13 до 18 лет — их, по оценке чиновника, около 10,5 миллионов человек. В то же время, добавил Жарич, власти уже "знают своего избирателя" на выборах 2036 года — это нынешние восьмилетние дети, которые только пошли в школу.

Чиновник объяснил, что власти изучают, какие медиаканалы используют молодежь, однако ключевым считает не формат, а "смыслы" контента. По его словам, с точки зрения традиционных ценностей у подрастающего поколения проблем нет: среди приоритетов называются семья, справедливость, милосердие, доброта и любовь к родине.

В то же время, "плохой новостью" Жарич назвал якобы попытки "врагов" влиять на идентичность россиян. Он заявил, что власть беспокоит, когда граждане называют себя людьми мира или отказываются от национальной самоидентификации. По его мнению, создаваемый при государственной поддержке контент должен формировать "национальную идентичность" и поощрять гордость за гражданство России.

Чиновник также выразил убеждение, что противостояния в мире неизбежны, и заявил, что через десятки лет будущие поколения должны быть готовы "ответить" внешние угрозы.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в российских детсадах, школах и вузах были введены новые идеологические уроки и патриотические программы. Однако ранее представители Кремля публично не заявляли об изучении детей как будущего электората.

