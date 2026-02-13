logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Выборы-2036 в России уже начались: кого изучает Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

Выборы-2036 в России уже начались: кого изучает Кремль

В Кремле фактически подтвердили, что уже сегодня анализируют детей от восьми лет как будущих избирателей президентских кампаний 2030 и 2036 годов

13 февраля 2026, 04:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В администрации президента РФ заявили, что исследуют детей с восьмилетнего возраста с учетом предстоящих президентских выборов 2030 и 2036 годов. Об этом во время форума кинопремии "Герои великой страны" сообщил заместитель начальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич.

Выборы-2036 в России уже начались: кого изучает Кремль

Детей в России анализируют с 8 лет для выборов президента

По его словам, Кремль работает с молодежью в рамках "электоральных циклов" и уже сейчас анализирует поколение, впервые голосующее в 2030 году. Речь идет о подростках в возрасте от 13 до 18 лет — их, по оценке чиновника, около 10,5 миллионов человек. В то же время, добавил Жарич, власти уже "знают своего избирателя" на выборах 2036 года — это нынешние восьмилетние дети, которые только пошли в школу.

Чиновник объяснил, что власти изучают, какие медиаканалы используют молодежь, однако ключевым считает не формат, а "смыслы" контента. По его словам, с точки зрения традиционных ценностей у подрастающего поколения проблем нет: среди приоритетов называются семья, справедливость, милосердие, доброта и любовь к родине.

В то же время, "плохой новостью" Жарич назвал якобы попытки "врагов" влиять на идентичность россиян. Он заявил, что власть беспокоит, когда граждане называют себя людьми мира или отказываются от национальной самоидентификации. По его мнению, создаваемый при государственной поддержке контент должен формировать "национальную идентичность" и поощрять гордость за гражданство России.

Чиновник также выразил убеждение, что противостояния в мире неизбежны, и заявил, что через десятки лет будущие поколения должны быть готовы "ответить" внешние угрозы.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в российских детсадах, школах и вузах были введены новые идеологические уроки и патриотические программы. Однако ранее представители Кремля публично не заявляли об изучении детей как будущего электората.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Волгоград в ночь на 13 февраля подвергся атаке беспилотников. Министерство обороны РФ заявило об уничтожении одного БПЛА над Волгоградской областью, однако в городе зафиксированы повреждения и пожары.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/agentstvonews/13953
Теги:

Новости

Все новости