Вибори-2036 в рф вже почались: кого вивчає Кремль
Вибори-2036 в рф вже почались: кого вивчає Кремль

У Кремлі фактично підтвердили, що вже сьогодні аналізують дітей від восьми років як майбутніх виборців президентських кампаній 2030 та 2036 років

13 лютого 2026, 04:25
Автор:
Ткачова Марія

В адміністрації президента РФ заявили, що досліджують дітей з восьмирічного віку з урахуванням майбутніх президентських виборів 2030 та 2036 років. Про це під час форуму кінопремії "Герої великої країни" повідомив заступник начальника управління президента з громадських проєктів Олексій Жарич.

Вибори-2036 в рф вже почались: кого вивчає Кремль

Дітей в рф аналізують з 8 років задля виборів президента

За його словами, Кремль працює з молоддю в межах "електоральних циклів" та вже зараз аналізує покоління, яке вперше голосуватиме у 2030 році. Йдеться про підлітків віком від 13 до 18 років — їх, за оцінкою чиновника, близько 10,5 мільйона осіб. Водночас, додав Жарич, влада вже "знає свого виборця" на виборах 2036 року — це нинішні восьмирічні діти, які тільки пішли до школи.

Чиновник пояснив, що влада вивчає, які медіаканали використовує молодь, однак ключовим вважає не формат, а "смисли" контенту. За його словами, з погляду традиційних цінностей у підростаючого покоління "проблем немає": серед пріоритетів називаються сім’я, справедливість, милосердя, доброта та любов до батьківщини.

Водночас "поганою новиною" Жарич назвав нібито спроби "ворогів" впливати на ідентичність росіян. Він заявив, що владу турбує, коли громадяни називають себе "людьми світу" або відмовляються від національної самоідентифікації. На його думку, контент, який створюється за державної підтримки, має формувати "національну ідентичність" і заохочувати гордість за громадянство Росії.

Чиновник також висловив переконання, що протистояння у світі неминучі, і заявив, що через десятки років майбутні покоління мають бути готовими "дати відповідь" зовнішнім загрозам.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у російських дитсадках, школах і вишах були запроваджені нові ідеологічні уроки та патріотичні програми. Однак раніше представники Кремля публічно не заявляли про вивчення дітей як майбутнього електорату.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Волгоград у ніч на 13 лютого зазнав атаки безпілотників. Міністерство оборони РФ заявило про знищення одного БПЛА над Волгоградською областю, однак у місті зафіксовані пошкодження та пожежі.



Джерело: https://t.me/agentstvonews/13953
