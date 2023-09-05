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Выбросили на улицу: что Путин сделал с Суровикиным

"Технически" Суровикин все еще действующий офицер вооруженных сил

сегодня, 22:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российский генерал Сергей Суровикин, который был задержан и находился, как пленник, но дома, после провала "вагнеровского" мятежа, был уволен. Первый раз после внезапного исчезновения экс-военного заметили на публике.

Выбросили на улицу: что Путин сделал с Суровикиным

Путин и генерал Суровикин (фото из открытых источников)


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О том, что этот генерал уволен, информирует The New York Times, ссылающийся на информацию, предоставленную двумя американскими чиновниками и источником, близким к российскому оборонному Министерству.

В частности, по информации собеседника, приближенного к российскому МО, "технически" генерал-является действующим российским офицером. Но у него не будет дальнейших "карьерных перспектив".

Информацию об увольнении Суровикина обнародовала на своем Telegram-канале журналистка из РФ Ксения Собчак. Она выставила его свежее фото, где военный вместе с женой.

"Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве", — пишет Ксения Собчак.

К слову, именно упоминавшийся Суворикин будто бы мог быть информирован о плане Пригожина устроить поход на российскую столицу, однако он не рассказал о возможном военном мятеже. Это могло разозлить хозяина кремля Владимира Путина, и с этого времени у опального генерала возникли проблемы. Сначала он скрылся, потом его задержали и держали под домашним арестом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой российский генерал заменит Суровикина. В РФ временно обязанности главы Военно-космических сил РФ будет выполнять другой военный — генерал-полковник Виктор Афзалов. Некоторое время этот генерал уже был в этой должности.

Российские пропагандисты отмечают, что Виктор Афзалов до этого работал в должности первого заместителя Суровикина. Он был в числе высокопоставленных военных, которые планировали и отвечают за организацию полномасштабной войны РФ на Украину.
 



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Источник: https://www.nytimes.com/2023/09/04/world/europe/general-sergei-surovikin-russia.html?searchResultPosition=1
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