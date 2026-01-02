Высокопоставленный российский военачальник передал американскому военному атташе то, что, по его словам, является частью украинского беспилотника, содержащей данные, доказывающие, что на этой неделе украинские военные якобы нанесли удар по резиденции президента России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters.

Россия передала США якобы доказательства удара по резиденции Путина. Фото: из открытых источников

Видео, опубликованное в Telegram-канале Министерства обороны России, показало, как адмирал Игорь Костюков, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, передает американскому атташе то, что он назвал "механизмом управления беспилотника, найденным среди обломков сбитого аппарата".

"Расшифровка содержимого памяти навигационного контроллера беспилотников, проведенная специалистами российских спецслужб, недвусмысленно подтверждает, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента России в Новгородской области. Мы предполагаем, что эта мера устранит все вопросы и позволит установить истину", — заявил он.

Ранее министерство опубликовало в Telegram заявление о том, что его выводы будут переданы Соединенным Штатам.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин пожаловался президенту США Дональду Трампу на атаку дронов ВСУ на свою резиденцию. А глава Белого дома, словно по сценарию, поддержал диктатора, забыв, что у США есть самая профессиональная разведка в мире. Можно ли говорить, что после всего этого те 95% мирного соглашения, которыми так гордился Трамп, нужно пересматривать снова? Будет ли вынужден Трамп позже, все же, подойти к своим планам Б, ведь Путин снова придумал, как избежать прекращения войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



