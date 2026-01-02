logo_ukra

Вигаданий удар по резиденції Путіна: які "докази" Росія передала США

Росіяни передали американцям нібито частину українського безпілотника, яким атакували Валдай

2 січня 2026, 10:48
Високопоставлений російський воєначальник передав американському військовому аташе те, що, за його словами, є частиною українського безпілотника, що містить дані, які доводять, що цього тижня українські військові нібито завдали удару по резиденції президента Росії. Як передає портал "Коментарі", про це пише Reuters.

Вигаданий удар по резиденції Путіна: які "докази" Росія передала США

Росія передала США нібито докази удару по резиденції Путіна. Фото: із відкритих джерел

Відео, опубліковане в Telegram-каналі Міністерства оборони Росії, показало, як адмірал Ігор Костюков, начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії, повідомляє американському аташе те, що він назвав "механізмом управління безпілотника, знайденим серед уламків збитого апарату".

"Розшифрування вмісту пам'яті навігаційного контролера безпілотників, проведене фахівцями російських спецслужб, недвозначно підтверджує, що метою атаки був комплекс будівель резиденції президента Росії в Новгородській області. Ми припускаємо, що цей захід усуне всі питання і дозволить встановити істину", — заявив він.

Раніше міністерство опублікувало в Telegram заяву про те, що його висновки буде передано Сполученим Штатам.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін поскаржився президенту США Дональду Трампу на атаку дронів ЗСУ на свою резиденцію. А глава Білого дому, наче за сценарієм, підтримав диктатора, забувши, що США має найпрофесійнішу розвідку у світі. Чи можна говорити, що після цього ті 95% мирної угоди, якими так пишався Трамп, потрібно переглядати знову? Чи буде змушений Трамп пізніше, все ж таки, підійти до своїх планів Б, адже Путін знову придумав, як уникнути припинення війни ? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.




