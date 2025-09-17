Выгнали или попросили: почему ближайший соратник Путина, единственный выступивший против войны, уходит в отставку

Давний соратник Владимира Путина и единственный представитель кремлевской администрации, открыто выступивший против полномасштабной войны с Украиной, Дмитрий Козак подал заявление об освобождении от должности замглавы администрации президента РФ по собственному желанию. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники.

Дмитрий Козак и Путин (фото из открытых источников)

По их данным, в среду 17 сентября Козак должен встретиться с коллективом, после чего планирует перейти в бизнес и рассматривает несколько возможностей.

Журналист Аркадий Дубнов в Facebook подтвердил, что Козак покидает должность по собственной инициативе. Он напомнил, что 66-летний политик был одним из самых близких соратников Путина еще с начала 1990-х, когда нынешний президент работал в команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

В 2020 году, после 12 лет в должности вице-премьера, Козак перешел в администрацию президента, где курировал отношения со странами СНГ. 21 февраля 2022 г. во время заседания Совета безопасности РФ он стал единственным участником, который высказался против военного разрешения конфликта с Украиной. Его выступление не вошло в официальную стенограмму и не транслировалось по телевидению. В первые дни вторжения он пытался организовать переговоры с Киевом, но безрезультатно.

По данным СМИ, Козак также предлагал Путину ряд реформ, в том числе в судебной системе, однако все инициативы были отклонены. В этом году его влияние в Кремле уменьшилось: надзор за большинством постсоветских стран был передан Сергею Кириенко.

"Когда информация об увольнении Козака будет подтверждена официально, это станет уникальным прецедентом в истории путинской вертикали власти, из которой добровольно выходит столь высокопоставленный чиновник", — подчеркнул Дубнов.

