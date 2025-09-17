Вигнали, чи попросили: чому найближчий соратник Путіна, який єдиний виступив проти війни, йде у відставку

Давній соратник Володимира Путіна та єдиний представник кремлівської адміністрації, який відкрито виступив проти повномасштабної війни з Україною, Дмитро Козак подав заяву про звільнення з посади заступника голови адміністрації президента РФ за власним бажанням. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела.

Дмитро Козак та Путін (фото з відкритих джерел)

За їхніми даними, у середу, 17 вересня, Козак має зустрітися з колективом, після чого планує перейти в бізнес і розглядає кілька можливостей.

Журналіст Аркадій Дубнов у Facebook підтвердив, що Козак залишає посаду з власної ініціативи. Він нагадав, що 66-річний політик був одним із найближчих соратників Путіна ще з початку 1990-х, коли нинішній президент працював у команді мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака.

У 2020 році, після 12 років на посаді віцепрем’єра, Козак перейшов до адміністрації президента, де курував відносини з країнами СНД. 21 лютого 2022 року під час засідання Ради безпеки РФ він став єдиним учасником, який висловився проти воєнного вирішення конфлікту з Україною. Його виступ не увійшов до офіційної стенограми та не транслювався по телебаченню. У перші дні вторгнення він намагався організувати переговори з Києвом, але безрезультатно.

За даними ЗМІ, Козак також пропонував Путіну низку реформ, зокрема у судовій системі, однак усі ініціативи були відхилені. Цього року його вплив у Кремлі зменшився: нагляд за більшістю пострадянських країн передали Сергію Кирієнку.

"Коли інформацію про звільнення Козака буде підтверджено офіційно, це стане унікальним прецедентом в історії путінської вертикалі влади, з якої добровільно виходить настільки високопоставлений чиновник", — наголосив Дубнов.

