logo_ukra

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Вигнали, чи попросили: чому найближчий соратник Путіна, який єдиний виступив проти війни, йде у відставку
commentss НОВИНИ Всі новини

Вигнали, чи попросили: чому найближчий соратник Путіна, який єдиний виступив проти війни, йде у відставку

Єдиний представник Кремля, який виступив проти війни з Україною, Дмитро Козак подав у відставку з посади заступника голови адміністрації президента РФ.

17 вересня 2025, 21:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Давній соратник Володимира Путіна та єдиний представник кремлівської адміністрації, який відкрито виступив проти повномасштабної війни з Україною, Дмитро Козак подав заяву про звільнення з посади заступника голови адміністрації президента РФ за власним бажанням. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела.

Вигнали, чи попросили: чому найближчий соратник Путіна, який єдиний виступив проти війни, йде у відставку

Дмитро Козак та Путін (фото з відкритих джерел)

За їхніми даними, у середу, 17 вересня, Козак має зустрітися з колективом, після чого планує перейти в бізнес і розглядає кілька можливостей.

Журналіст Аркадій Дубнов у Facebook підтвердив, що Козак залишає посаду з власної ініціативи. Він нагадав, що 66-річний політик був одним із найближчих соратників Путіна ще з початку 1990-х, коли нинішній президент працював у команді мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака.

У 2020 році, після 12 років на посаді віцепрем’єра, Козак перейшов до адміністрації президента, де курував відносини з країнами СНД. 21 лютого 2022 року під час засідання Ради безпеки РФ він став єдиним учасником, який висловився проти воєнного вирішення конфлікту з Україною. Його виступ не увійшов до офіційної стенограми та не транслювався по телебаченню. У перші дні вторгнення він намагався організувати переговори з Києвом, але безрезультатно.

За даними ЗМІ, Козак також пропонував Путіну низку реформ, зокрема у судовій системі, однак усі ініціативи були відхилені. Цього року його вплив у Кремлі зменшився: нагляд за більшістю пострадянських країн передали Сергію Кирієнку.

"Коли інформацію про звільнення Козака буде підтверджено офіційно, це стане унікальним прецедентом в історії путінської вертикалі влади, з якої добровільно виходить настільки високопоставлений чиновник", — наголосив Дубнов.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв висловив погрози на адресу європейських лідерів, які виступають проти агресивної політики Кремля, зокрема пообіцявши використати зброю, в тому числі ядерну.

У своєму Telegram-каналі колишній президент Росії зазначив, що багато європейських політиків "захворіли на русоманію в гострій формі", зокрема згадуючи Урсулу фон дер Ляєн, Каю Каллас, Кіра Стармера, а також президентів Франції та Фінляндії, Еммануеля Макрона та Александра Стубба. Крім того, він не обійшовся без образ на адресу Володимира Зеленського та Михайла Саакашвілі, колишнього президента Грузії, який зараз перебуває в ув'язненні.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.rbc.ru/politics/17/09/2025/68af35fe9a79475785a020aa
Теги:

Новини

Всі новини