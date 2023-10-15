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Выходит на красную дорожку фестиваля Михалкова: еще одна украинская актриса переехала в РФ

Заднепровский говорит, что уже вычеркнул Галину Безрук из числа друзей

15 октября 2023, 23:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинская знаменитость, известная зрителям по кинофильмам и сериалам, Назар Заднепровский объяснил, почему осталась жить и строить карьеру в РФ в бывшая украинская актриса Галина Безрук. Отвечая на вопрос портала "Обозреватель", Заднепровский рассказал, как долго и серьезно разговаривал с ней во время съемок четвертого сезона сериала "Домик к счастью".

Выходит на красную дорожку фестиваля Михалкова: еще одна украинская актриса переехала в РФ

Галина Безрук (фото из открытых источников)

Киноактер, несколько лет снимавшийся с Галиной в продолжении сериала, утверждает, что причина такого поступка коллеги по профессии на самом деле кроется не в том, что муж-россиянин и есть маленький ребенок.


"Мы закончили четвертый сезон "домика" пятого декабря 2021 года. Я с ней имел серьезные разговоры: давай домой, видишь же, как все нагнетается. Забирай ребенка, переезжай. Она почему-то считала, что никому в Киеве не нужна. Пишут, что она выбрала семью, муж – российский актер. Нет, семья ее не держала. Там проблемы с мужем, она сама рассказывала – заглядывает в рюмку. Галина выбрала работу в Москве – в этом причина", – рассказал украинский артист.

Назар Заднепровский продолжил, что уже прошло много времени, когда он исключил Галину Безрук из своих друзей.

"Можно выбрать работу, но нигде не вылезать, а можно как Галя – когда россияне бомбят ее родной Краматорск, выходить на красную дорожку фестиваля Михалкова. Такими поступками перечеркивается человек", — заключил актер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что актриса родом из Украины променяла свою родину на комфортную жизнь в Москве. 44-летняя киноактриса Ольга Ломоносова уже не первый год играет роли в сериалах и кино. Имея огромный список своего участия в кинофильмах, зрителям она больше всего помнится, сыграв в сериале "Не родись красивой".

Эта актриса живет в РФ и снимается в российской киноиндустрии, поэтому не все зрители интересуются ее биографическими данными. Однако Ольга Ломоносова родом из Украины. Она родилась и училась в Донецке.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/vyilezla-na-krasnuyu-dorozhku-v-moskve-kogda-bombyat-ee-kramatorsk-zadneprovskij-rasskazal-pochemu-vyicherknul-iz-zhizni-predatelnitsu-bezruk.htm?_ga=2.132906382.1055058909.1696921461-1451930241.1694171300&_gl=1*se
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