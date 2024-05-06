Выпрашивает прощение у Кремля: организаторка "голой вечеринки" в РФ отпраздновала день рождения на Донбассе

Известная в РФ ведущая и блоггерша Настя Ивлеева, выступающая за кровавую войну, нарушила молчание. Она впервые за долгое время согласилась на интервью, где рассказала, как "отпраздновала" свое 33-летие.

Настя Ивлеева (фото из открытых источников)

Настя Ивлеева отметила, что весной этого года побывала на оккупированном Донбассе. Главная цель поездки "познакомиться с регионами и проживающими в них людьми". Российская блоггерша скрыла свою поездку, потому что будто не хотела, чтобы СМИ узнали о ней.

Настя Ивлеева рассказала, что была тоже в Мариуполе. Она сообщила, что город в сильных разрушениях, но постепенно отстраивается. Еще добавляет, что в Мариуполе почувствовала "замирание сердца" от всего, что видела.

"Это уникальное зрелище – как из развалин рождается новая жизнь", — сказала россиянка.

Еще ведущая сообщила, что была на линии фронта, но задержалась там только на 15 минут. Ивлеева очень удивлена тем, что люди под звуки взрывов продолжают жить.

"Мы просто стояли, слушали войну. Впечатления на всю жизнь", – сказала пропагандистка.

Она еще продемонстрировала фотографию, где стоит у стелы с надписью "Донецк". Блогерша сделала целое событие из своего путешествия. Видно, она очень довольна своим решением посетить оккупированные территории.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бы логерка, устроившая скандальную "голую вечеринку" , покинула Россию с пятью огромными чемоданами. Несколько пропагандистских телеграмм-каналов РФ сообщают о том, что опозорившаяся российская блоггерша Анастасия Ивлеева, поставившая точку на своей карьере, организовав "голую вечеринку", покинула РФ.

После провокационной вечеринки блоггерши, на Анастасию и всех остальных участников "голой партии" навалились все "скрепящие" санкции РФ. Прежде всего, Киркорова и его молодую коллегу-изменницу из Украины Анну Асти начали вырезать из эфиров российского пропагандистского ТВ, да еще зачистили новогодние шоу.

