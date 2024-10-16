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Выпустили восемь пуль: возле Москвы расстреляли только вернувшегося с войны в Украине спецназовца ГРУ

Оккупант был участником так называемой "СВО" и только неделю назад вернулся с фронта.

сегодня, 20:30
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Автор:
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Лиля Воробьева

16 октября под Москвой был убит 44-летний заместитель командира Центра подготовки Сил спецопераций Вооруженных сил РФ Никита Кленков. Офицер ГРУ, участвовавший в войне против Украины, вернулся в Россию всего неделю назад. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Выпустили восемь пуль: возле Москвы расстреляли только вернувшегося с войны в Украине спецназовца ГРУ

В РФ расстреляли полковника армейского спецназа (фото из открытых источников)

По имеющейся информации, Кленков покинул свой дом и отправился в направлении Пятницкого шоссе. Неизвестные открыли огонь по его автомобилю у села Меленки Солнечногорского района Московской области.

В результате многочисленных ранений Кленков погиб на месте. Автомобиль, в котором находился заместитель командира, врезался в забор и стену здания.

Злоумышленники произвели не менее восьми выстрелов в машину. Огонь велся вплотную по лобовому стеклу и со стороны водителя, что свидетельствует о целенаправленном убийстве.

Свидетели слышали выстрелы около 9:00 утра. Есть данные, что Кленков недавно вернулся из зоны так называемой "специальной военной операции" (СВО).

Российские СМИ сообщают, что с поличным обнаружила гильзы от пистолета калибра 9 мм. В этой связи объявили план перехвата. Под подозрением — автомобиль Mitsubishi Outlander 2012 выпуска, который активно разыскивают.

Согласно информации телеграмм-канала "ВЧК-ОГПУ", Кленков занимал должность заместителя командира подразделения спецназовцев. Согласно расследованию "Важных историй", он служил в воинской части 43292, принадлежащей Центру подготовки Сил спецопераций, и имел постоянную прописку в городе Солнечногорск-2.

Российские источники также утверждают, что Кленков был чиновником в спецназе Главного управления разведки (ГРУ). По данным геолокации, он заказывал доставку пищи в штаб-квартиру ГРУ, а также посещал поликлинику, расположенную вблизи здания ГРУ.

ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, подтверждает версию о заказном убийстве. Убийца успел скрыться с места происшествия, и его личность пока не установлена.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России ужаснулись от операции украинских хакеров



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Источник: https://t.me/vchkogpu/51782
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