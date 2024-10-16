По имеющейся информации, Кленков покинул свой дом и отправился в направлении Пятницкого шоссе. Неизвестные открыли огонь по его автомобилю у села Меленки Солнечногорского района Московской области.

В результате многочисленных ранений Кленков погиб на месте. Автомобиль, в котором находился заместитель командира, врезался в забор и стену здания.

Злоумышленники произвели не менее восьми выстрелов в машину. Огонь велся вплотную по лобовому стеклу и со стороны водителя, что свидетельствует о целенаправленном убийстве.

Свидетели слышали выстрелы около 9:00 утра. Есть данные, что Кленков недавно вернулся из зоны так называемой "специальной военной операции" (СВО).

Российские СМИ сообщают, что с поличным обнаружила гильзы от пистолета калибра 9 мм. В этой связи объявили план перехвата. Под подозрением — автомобиль Mitsubishi Outlander 2012 выпуска, который активно разыскивают.

Согласно информации телеграмм-канала "ВЧК-ОГПУ", Кленков занимал должность заместителя командира подразделения спецназовцев. Согласно расследованию "Важных историй", он служил в воинской части 43292, принадлежащей Центру подготовки Сил спецопераций, и имел постоянную прописку в городе Солнечногорск-2.

Российские источники также утверждают, что Кленков был чиновником в спецназе Главного управления разведки (ГРУ). По данным геолокации, он заказывал доставку пищи в штаб-квартиру ГРУ, а также посещал поликлинику, расположенную вблизи здания ГРУ.

ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, подтверждает версию о заказном убийстве. Убийца успел скрыться с места происшествия, и его личность пока не установлена.

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