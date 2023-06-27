Выстрелы из истребителей в Балтийском море: что делает Россия

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Slava Kot
Российское министерство обороны проводит тактические учения своих истребителей над Балтийским морем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Российский самолет Су-25. Фото из открытых источников
Россия заявила, что проводит военные учения в Балтийском море с применением боевых самолетов и стрельбы из них по мишеням.
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Заявленная основная цель военных учений – подготовка экипажей к боевым вылетам и специальным задачам. Помимо повышения квалификации пилотов, российские летчики также проводят постоянное боевое дежурство вблизи Калининградского воздушного пространства.
Это уже вторые военные учения России в июне этого года в Балтийском море. С 5 по 15 июня русские войска проводили учения под командованием вицеадмирала Владимира Воробьева, являющегося командующим Балтийским флотом. Тогда в военных учениях приняли участие около 40 кораблей, 25 самолетов и тысячи солдат русской армии. Кроме Балтийского моря россияне проводили обучение и на полигонах в Калининградской области.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Соединенных Штатах отметили количество поврежденных и уничтоженных американских БМП Bradley в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что в России придумали новый повод , чтобы продолжать войну в Украине. В этот раз глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о необходимости защитить Киево-Печерскую лавру.
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