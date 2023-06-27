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Выстрелы из истребителей в Балтийском море: что делает Россия

Россияне проводят военные учения в Балтийском море и совершают огонь по крылатым ракетам.

сегодня, 09:22
Автор:
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Slava Kot
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Российское министерство обороны проводит тактические учения своих истребителей над Балтийским морем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Выстрелы из истребителей в Балтийском море: что делает Россия

Российский самолет Су-25. Фото из открытых источников

Россия заявила, что проводит военные учения в Балтийском море с применением боевых самолетов и стрельбы из них по мишеням.


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"Экипажи истребителей Су-27 Балтийского флота совершили огонь с бортового вооружения по крылатым ракетам и макетам самолетов противника", — заявили в Минобороны РФ.

Заявленная основная цель военных учений – подготовка экипажей к боевым вылетам и специальным задачам. Помимо повышения квалификации пилотов, российские летчики также проводят постоянное боевое дежурство вблизи Калининградского воздушного пространства.

Это уже вторые военные учения России в июне этого года в Балтийском море. С 5 по 15 июня русские войска проводили учения под командованием вицеадмирала Владимира Воробьева, являющегося командующим Балтийским флотом. Тогда в военных учениях приняли участие около 40 кораблей, 25 самолетов и тысячи солдат русской армии. Кроме Балтийского моря россияне проводили обучение и на полигонах в Калининградской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Соединенных Штатах отметили количество поврежденных и уничтоженных американских БМП Bradley в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в России придумали новый повод , чтобы продолжать войну в Украине. В этот раз глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о необходимости защитить Киево-Печерскую лавру.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-conducts-tactical-fighter-jet-drills-over-baltic-sea-2023-06-27/
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