Выступление Путина не состоялось, российские пропагандисты говорят "завтра"

СМИ всего мира ждали выступления Владимира Путина 20 сентября. Тот факт, что российский лидер не выступил с речью в течение нескольких часов, вызвал волну спекуляций по поводу происходящего в Кремле. По неофициальным данным, запись выступления будет показана в среду.

Выступление Путина отменено. Фото с окрытых источников

Неожиданная новость пришла и из российской Госдумы. Евродепутаты единогласно приняли во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс России. В переменах фигурируют два ключевых термина: "мобилизация" и "военное положение". Россияне будут заключены за неявку на тренировочные лагеря и отказ воевать.

В связи с этими событиями появились неофициальные сообщения о выступлении Владимира Путина. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в администрации президента. В сети ходили предположения, что выступление начнется в 20.00 по киевскому времени. Однако в течение следующих часов ничего не произошло, что вызвало волну спекуляций по поводу происходящего в Кремле.

Спикер Кремля Дмитрий Песков не ответил на попытки связаться с ним, хотя его засыпали запросами СМИ о выступлении президента Владимира Путина.

В свою очередь, по словам двух источников "Forbes Россия" в администрации президента, запись выступления покажут 21 сентября, когда Дальний Восток "проснется".

После 22 часов выступил один из главных российских телепропагандистов Владимир Соловьев.

Завтра, – написал он коротко в Telegram.

Подобный комментарий сделал главный редактор Russia Today Маргарита Симонян.

Ложитесь спать, — написала она.

Ранее, "Комментарии" сообщал о ядерных угрозах депутату РФ. Друг Путина хочет стереть лицо земли Великобритании.

Также "Комментарии" писали, что россияне боятся украинских военных.









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