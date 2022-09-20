Выступление Путина не состоялось, российские пропагандисты говорят "завтра"

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Slava Kot
СМИ всего мира ждали выступления Владимира Путина 20 сентября. Тот факт, что российский лидер не выступил с речью в течение нескольких часов, вызвал волну спекуляций по поводу происходящего в Кремле. По неофициальным данным, запись выступления будет показана в среду.
Выступление Путина отменено. Фото с окрытых источников
Неожиданная новость пришла и из российской Госдумы. Евродепутаты единогласно приняли во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс России. В переменах фигурируют два ключевых термина: "мобилизация" и "военное положение". Россияне будут заключены за неявку на тренировочные лагеря и отказ воевать.
В связи с этими событиями появились неофициальные сообщения о выступлении Владимира Путина. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в администрации президента. В сети ходили предположения, что выступление начнется в 20.00 по киевскому времени. Однако в течение следующих часов ничего не произошло, что вызвало волну спекуляций по поводу происходящего в Кремле.
Спикер Кремля Дмитрий Песков не ответил на попытки связаться с ним, хотя его засыпали запросами СМИ о выступлении президента Владимира Путина.
В свою очередь, по словам двух источников "Forbes Россия" в администрации президента, запись выступления покажут 21 сентября, когда Дальний Восток "проснется".
После 22 часов выступил один из главных российских телепропагандистов Владимир Соловьев.
Подобный комментарий сделал главный редактор Russia Today Маргарита Симонян.
Ранее, "Комментарии" сообщал о ядерных угрозах депутату РФ. Друг Путина хочет стереть лицо земли Великобритании.
Также "Комментарии" писали, что россияне боятся украинских военных.
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