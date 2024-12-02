Администрация президента России организовала семинар для региональных чиновников, чтобы объяснить, как убедить население воспринимать завершение войны с Украиной как "победу". Как пишет издание "Коммерсант", в Кремле уже признали невозможность достижения начальных целей, в частности, так называемой "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Основной акцент делается на формировании образа "спокойной победы", основанного на содержании оккупированных территорий в четырех областях Украины и сохранении сухопутного коридора в Крым. Однако российская армия не контролирует полностью ни одну из этих областей. Ранее Владимир Путин заявлял, что для мирных переговоров украинские войска должны покинуть эти территории, но сейчас Кремль, по всей видимости, вынужден отказаться даже от этого требования.

Изменение позиции Москвы отчасти связано с результатами выборов в США. Заявления Дональда Трампа о намерении быстро завершить войну вызвали беспокойство в Кремле. Россия начала готовиться к возможным переговорам, предположительно предусматривающим значительные уступки, включая вывод войск из Харьковской и Николаевской областей.

На семинаре также обсуждали адаптацию ветеранов войны к мирной жизни. В Кремле опасаются, что их возвращение может повлечь за собой протестные настроения или рост уровня преступности. Чиновникам поручено создавать положительный имидж ветеранов, разрабатывать программы реабилитации и содействовать их трудоустройству.

Эксперты отмечают, что война, начатая под лозунгами "защиты русскоязычных" и "демилитаризации Украины", фактически завершится провалом заявленных целей. Однако Кремль намерена представить любой компромисс как дипломатический успех, даже если большинство оккупированных территорий вернутся под контроль Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Киев не откажется от своих территорий, даже если конфликт затянется в "холодную фазу". Основной целью Украины остается вступление в НАТО.

В Кремле, в свою очередь, пытаются подготовить общество к восприятию поражения, замаскированного под "победу". Текущая стратегия Москвы свидетельствует об осознании неспособности изменить ситуацию в свою пользу. Война не только изменила международное отношение к России, но поставила ее в состояние жесткой изоляции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский ответил, кто должен сесть за стол переговоров с Россией