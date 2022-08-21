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Взорвался автомобиль: в Подмосковье погибла дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина

В Сети опубликовали видео с места происшествия

21 августа 2022, 12:29
Автор:

Анастасия
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В Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу взорвался автомобиль, за рулем которого была Дарья Дугина — дочь идеолога "русского мира" и консультанта претендента РФ Александра Дугина. Его дочь, находившаяся за рулем машины, погибла. Информацию сообщил Следственный комитет РФ. 

Взорвался автомобиль: в Подмосковье погибла дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина

Дарья Дугина. Фото - Дугин/Facebook

По словам источника, вечером 20 августа на полном ходу движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины. Находившаяся за рулем девушка погибла.

Было установлено, что погибшей является российская журналистка и политолог Дарья Дугина (Платонова).

Сегодня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона прокомментировал данное происшествие следующим образом: 

Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, какой есть Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", — сказал Подоляк.

РФ, по словам советника главы ОП, уже начинает "разваливаться внутренне". 

Разные политические группировки, в том числе и ультрарадикальные, к которым имеет отношение Дугин, хотят получить определенные места для того, чтобы позже претендовать на другую власть в России. 

"Поэтому, безусловно, они будут использовать это, во-первых, для увеличения идеологического информационного давления на российское общество. идеологического пространства в самой России, и оно становилось еще более ультра радикальным", — добавил Подоляк.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что думают эксперты о возможных действиях со стороны российских оккупантов в День Государственного флага  и в День независимости Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что некоторые эксперты считают, что ожидания провокаций от России в День Независимости немного преувеличены, ведь в России не признают независимость нашей страны, следовательно, не должны и реагировать на главный праздник Украины. 




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Источник: https://sledcom.ru/news/item/1716630/
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