Взрыв и сильный пожар: на Рязанской ГРЭС в РФ сегодня неспокойно

Сегодня на Рязанской ГРЭС произошел пожар. Ему, по данным очевидцев, предшествовал взрыв. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал "Рядовка".

Рязанская ГРЭС. Фото: из открытых источников

"Возгорание произошло на электростанции в Новомичуринске Пронского района Рязанской области. Очевидцы также сообщили, что перед пожаром прозвучал взрыв", — говорится в сообщении.

Сейчас, по данным Telegram-канала, теплоэлектростанция охвачена дымом. По данным местных СМИ, причиной так называемого "задымления" на станции, стало нарушение технологического процесса.

Стоит отметить, Рязанская ГРЭС (ее еще называют "Новомичуринская ГРЭС") — тепловая электрическая станция в Новомичуринске Пронского района Рязанской области. Она расположена в 80 км к югу от Рязани, на берегу реки Проня.

Рязанская ГРЭС, пр данным открытых источников, занимает шестую позицию в списке мощнейших теплоэлектростанций РФ, в европейской части России она уступает только Костромской ГРЭС. В составе станции 7 энергоблоков.

Неопознанные дроны систематически атакуют важные объекты в России, в частности, задействованные в обеспечении оккупантов, участвующих в масштабном вторжении в Украину, начиная с февраля 2022 года.

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