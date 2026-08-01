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Взрыв в центре Москвы: элитный ресторан охватил пожар, есть погибшие и десятки пострадавших

Инцидент произошел у сталинской высотки на Кудринской площади во время закрытого банкета – официальных объяснений пока нет

1 августа 2026, 20:56
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Кравцев Сергей

В центре Москвы вечером 1 августа произошел мощный взрыв в престижном ресторане Balzi Rossi, расположенном недалеко от сталинской высотки на Кудринской площади. После взрыва в здании вспыхнул масштабный пожар, а район вокруг заведения оперативно оцепили экстренные службы.

Взрыв в центре Москвы: элитный ресторан охватил пожар, есть погибшие и десятки пострадавших

Взрыв в Москве. Фото: из открытых источников

О случившемся сообщили российские Telegram-каналы и местные СМИ. По предварительной информации, ресторан в этот день был закрыт для посетителей из-за проведения частного банкета. Именно поэтому внутри находилось значительное количество людей.

Первые сообщения свидетельствовали о трех погибших и семерых раненых. В то же время, отдельные российские медиа сообщают, что количество пострадавших может достигать около двадцати человек. Официального подтверждения этих данных пока нет.

На место инцидента прибыли десятки автомобилей скорой помощи, пожарной охраны и полиции. Правоохранители перекрыли движение транспорта вокруг ресторана, а спасатели производили эвакуацию людей и ликвидацию пожара.

Позднее издание "112" со ссылкой на очевидца сообщило, что причиной взрыва могло стать газовое оборудование на кухне заведения. Эта версия рассматривается как предварительная и официально не подтвержденная.

Также появилась информация, что среди пострадавших по меньшей мере четыре работника ресторана. В то же время российские экстренные службы пока не обнародовали окончательные данные о количестве жертв и причин чрезвычайного происшествия.

Обстоятельства взрыва устанавливаются. Правоохранительные органы пока не сообщали, рассматриваются ли другие версии инцидента, кроме технической неисправности.

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