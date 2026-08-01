Вибух у центрі Москви: елітний ресторан охопила пожежа, є загиблі та десятки постраждалих

У центрі Москви ввечері 1 серпня стався потужний вибух у престижному ресторані Balzi Rossi, розташованому неподалік сталінської висотки на Кудрінській площі. Після вибуху в будівлі спалахнула масштабна пожежа, а район навколо закладу оперативно оточили екстрені служби.

Вибух у Москві. Фото: із відкритих джерел

Про надзвичайну подію повідомили російські Telegram-канали та місцеві ЗМІ. За попередньою інформацією, ресторан цього дня був закритий для відвідувачів через проведення приватного банкету. Саме тому всередині перебувала значна кількість людей.

Перші повідомлення свідчили про трьох загиблих та сімох поранених. Водночас окремі російські медіа повідомляють, що кількість постраждалих може сягати близько двадцяти осіб. Офіційного підтвердження цих даних поки що немає.

На місце інциденту прибули десятки автомобілів швидкої допомоги, пожежної охорони та поліції. Правоохоронці перекрили рух транспорту навколо ресторану, а рятувальники проводили евакуацію людей і ліквідацію пожежі.

Пізніше видання "112" із посиланням на очевидця повідомило, що причиною вибуху могло стати газове обладнання на кухні закладу. Ця версія наразі розглядається як попередня й офіційно не підтверджена.

Також з'явилася інформація, що серед потерпілих щонайменше четверо працівників ресторану. Водночас російські екстрені служби поки не оприлюднили остаточних даних щодо кількості жертв і причин надзвичайної події.

Обставини вибуху встановлюються. Правоохоронні органи наразі не повідомляли, чи розглядаються інші версії інциденту, окрім технічної несправності.

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