logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Взрыв в военной части под Петербургом: есть погибшие, под завалами ищут военных
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрыв в военной части под Петербургом: есть погибшие, под завалами ищут военных

Инцидент произошел в центре, где могли готовить добровольцев для войны против Украины — причины ЧП остаются неизвестными

17 февраля 2026, 15:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Днем 17 февраля в городе Сертолово Ленинградской области произошел мощный взрыв в здании военной комендатуры, расположенном на территории воинской части. В результате обрушения есть погибшие и пострадавшие, а спасательные работы продолжаются.

Взрыв в военной части под Петербургом: есть погибшие, под завалами ищут военных

Взрыв в военной части под Петербургом. Фото: из открытых источников

По данным местных СМИ, во время разбора завалов спасатели уже обнаружили тела трех человек. Под обломками могут оставаться другие военные, поэтому на месте работают экстренные службы и военные подразделения.

Губернатор региона Александр Дрозденко подтвердил факт взрыва и сообщил, что причины инцидента пока не установлены. 

По его словам, силовым структурам поручено оказать помощь в ликвидации последствий и поиске возможных выживших после обрушения здания военной полиции.

При этом местные жители в пабликах пишут, что объект, где произошел взрыв, мог использоваться как учебный центр для подготовки добровольцев, которых направляют на войну против Украины. Ранее государственный фонд Ленинградский рубеж заявлял о строительстве на территории этой воинской части комплекса для обучения и повышения квалификации бойцов.

Официальные власти пока не раскрывают деталей произошедшего и не называют возможные версии. Инцидент произошел на фоне продолжающейся войны и активной подготовки новых подразделений, что придает происшествию особое значение. Обстоятельства взрыва, а также возможные причины и масштабы разрушений остаются предметом расследования.

Читайте также на портале "Комментарии" — России досталось этой ночью: по чему прицельно ударили ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ атаковали важный для "оборонки" РФ завод: детали.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости