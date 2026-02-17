Взрыв в военной части под Петербургом: есть погибшие, под завалами ищут военных

Днем 17 февраля в городе Сертолово Ленинградской области произошел мощный взрыв в здании военной комендатуры, расположенном на территории воинской части. В результате обрушения есть погибшие и пострадавшие, а спасательные работы продолжаются.

Взрыв в военной части под Петербургом. Фото: из открытых источников

По данным местных СМИ, во время разбора завалов спасатели уже обнаружили тела трех человек. Под обломками могут оставаться другие военные, поэтому на месте работают экстренные службы и военные подразделения.

Губернатор региона Александр Дрозденко подтвердил факт взрыва и сообщил, что причины инцидента пока не установлены.

По его словам, силовым структурам поручено оказать помощь в ликвидации последствий и поиске возможных выживших после обрушения здания военной полиции.

При этом местные жители в пабликах пишут, что объект, где произошел взрыв, мог использоваться как учебный центр для подготовки добровольцев, которых направляют на войну против Украины. Ранее государственный фонд Ленинградский рубеж заявлял о строительстве на территории этой воинской части комплекса для обучения и повышения квалификации бойцов.

Официальные власти пока не раскрывают деталей произошедшего и не называют возможные версии. Инцидент произошел на фоне продолжающейся войны и активной подготовки новых подразделений, что придает происшествию особое значение. Обстоятельства взрыва, а также возможные причины и масштабы разрушений остаются предметом расследования.

