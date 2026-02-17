Вибух у військовій частині під Петербургом: є загиблі, під завалами шукають військових

Вдень 17 лютого у місті Сертолово Ленінградської області стався потужний вибух у будівлі військової комендатури, розташованої на території військової частини. Внаслідок обвалення є загиблі та постраждалі, а рятувальні роботи продовжуються.

Вибух у військовій частині під Петербургом. Фото: з відкритих джерел

За даними місцевих ЗМІ, під час розбору завалів рятувальники вже виявили тіла трьох людей. Під уламками можуть залишатися інші військові, тому на місці працюють екстрені служби та військові підрозділи.

Губернатор регіону Олександр Дрозденко підтвердив факт вибуху і повідомив, що причини інциденту наразі не встановлено.

За його словами, силовим структурам доручено надати допомогу в ліквідації наслідків та пошуку можливих людей, які вижили після обвалення будівлі військової поліції.

При цьому місцеві жителі у пабліках пишуть, що об'єкт, де стався вибух, міг використовуватись як навчальний центр для підготовки добровольців, яких скеровують на війну проти України. Раніше державний фонд Ленінградського рубежу заявляв про будівництво на території цієї військової частини комплексу для навчання та підвищення кваліфікації бійців.

Офіційна влада поки не розкриває деталей події і не називає можливі версії. Інцидент стався на тлі війни, що триває, і активної підготовки нових підрозділів, що надає події особливого значення. Обставини вибуху, а також можливі причини та масштаби руйнувань залишаються предметом розслідування.

