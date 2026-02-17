logo_ukra

Світ Росія Вибух у військовій частині під Петербургом: є загиблі, під завалами шукають військових
commentss НОВИНИ Всі новини

Вибух у військовій частині під Петербургом: є загиблі, під завалами шукають військових

Інцидент стався у центрі, де могли готувати добровольців для війни проти України — причини НП залишаються невідомими

17 лютого 2026, 15:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вдень 17 лютого у місті Сертолово Ленінградської області стався потужний вибух у будівлі військової комендатури, розташованої на території військової частини. Внаслідок обвалення є загиблі та постраждалі, а рятувальні роботи продовжуються.

Вибух у військовій частині під Петербургом: є загиблі, під завалами шукають військових

Вибух у військовій частині під Петербургом. Фото: з відкритих джерел

За даними місцевих ЗМІ, під час розбору завалів рятувальники вже виявили тіла трьох людей. Під уламками можуть залишатися інші військові, тому на місці працюють екстрені служби та військові підрозділи.

Губернатор регіону Олександр Дрозденко підтвердив факт вибуху і повідомив, що причини інциденту наразі не встановлено.

За його словами, силовим структурам доручено надати допомогу в ліквідації наслідків та пошуку можливих людей, які вижили після обвалення будівлі військової поліції.

При цьому місцеві жителі у пабліках пишуть, що об'єкт, де стався вибух, міг використовуватись як навчальний центр для підготовки добровольців, яких скеровують на війну проти України. Раніше державний фонд Ленінградського рубежу заявляв про будівництво на території цієї військової частини комплексу для навчання та підвищення кваліфікації бійців.

Офіційна влада поки не розкриває деталей події і не називає можливі версії. Інцидент стався на тлі війни, що триває, і активної підготовки нових підрозділів, що надає події особливого значення. Обставини вибуху, а також можливі причини та масштаби руйнувань залишаються предметом розслідування.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росії дісталося цієї ночі: чому прицільно вдарили ЗСУ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ЗСУ атакували важливий для "оборонки" РФ завод: деталі.



