Взрывные ночь и утро в Москве: что известно об атаке дронов

В российской столице в ночь на 19 мая прогремели взрывы из-за атаки неизвестных беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы сбитии нескольких дронов, летевших в направлении города.

Атака на Москву. Фото: из открытых источников

По его словам, силы ПВО Минобороны РФ последовательно "уничтожили" по меньшей мере четыре беспилотника. На местах падения обломков работали экстренные службы.

При этом в местных пабликах сами же москвичи сообщали о звуках взрывов и работе противовоздушной обороны в Подмосковье. Информации о пострадавших пока нет.

На фоне атаки в московских аэропортах могли временно вводить ограничения на полеты, однако официального подтверждения пока не последовало.

Читайте на портале "Комментарии" — после ударов по Москве и Московской области российские власти, по наблюдениям, пытаются максимально ограничить публичное освещение события. Федеральные медиа уделяют инциденту минимум внимания, избегая деталей и каких-либо разъяснений. В то же время, даже среди лояльных к Кремлю комментаторов растет количество вопросов и критических замечаний относительно того, как столица, которую годами подавали как полностью защищенную, могла оказаться уязвимой.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отмечает, что ключевое значение этой атаки выходит за рамки самых взрывов или прилетов в регионе. По его мнению, событие может свидетельствовать об обнаружении Украиной слабых мест в системе обороны российской столицы, что потенциально изменяет баланс безопасности для Кремля гораздо серьезнее, чем это выглядит на первый взгляд.

Также издание "Комментарии" сообщало – после масштабной атаки дронов на Москву и Подмосковье в Украине заявили, что жителей крупных российских городов ждут еще больше ударов, если Кремль не закончит войну. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что россияне должны либо требовать завершения войны, либо свержения режима Владимира Путина.



