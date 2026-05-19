Вибухові ніч і ранок у Москві: що відомо про атаку дронів

У російській столиці у ніч проти 19 травня пролунали вибухи через атаку невідомих безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про нібито збиття кількох дронів, які летіли у напрямку міста.

Атака на Москву. Фото: з відкритих джерел

За його словами, сили ППО Міноборони РФ послідовно “знищили” щонайменше чотири безпілотники. На місцях падіння уламків працювали екстрені служби.

При цьому у місцевих пабліках самі ж москвичі повідомляли про звуки вибухів та роботу протиповітряної оборони у Підмосков’ї. Інформації про постраждалих наразі немає.

На тлі атаки у московських аеропортах могли тимчасово вводити обмеження на польоти, однак офіційного підтвердження поки не було.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після ударів по Москві та Московській області російська влада, за спостереженнями, намагається максимально обмежити публічне висвітлення події. Федеральні медіа приділяють інциденту мінімум уваги, уникаючи деталей і будь-яких роз’яснень. Водночас навіть серед лояльних до Кремля коментаторів зростає кількість запитань і критичних зауважень щодо того, як столиця, яку роками подавали як повністю захищену, могла виявитися вразливою.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначає, що ключове значення цієї атаки виходить далеко за межі самих вибухів або прильотів у регіоні. На його думку, подія може свідчити про виявлення Україною слабких місць у системі оборони російської столиці, що потенційно змінює баланс безпеки для Кремля значно серйозніше, ніж це виглядає на перший погляд.

Також видання "Коментарі" повідомляло – після масштабної атаки дронів на Москву та Підмосков’я в Україні заявили, що жителів великих російських міст очікує ще більше ударів, якщо Кремль не закінчить війну. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що росіяни мають або вимагати завершення війни, або повалення режиму Володимира Путіна.



