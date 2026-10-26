Взрывы у крупнейшего ТЦ и пожары в нескольких районах: какой город РФ атаковали дроны

Утром 26 октября Воронеж оказался под атакой беспилотников. В городе прогремели взрывы, после которых появились сообщения о пожарах сразу в нескольких местах. Один из эпизодов произошел в районе торгово-делового комплекса "Галерея Чижова" в центре города. Об этом сообщил мониторинговый канал Exilenova+.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

По информации местных жителей, около 05:20 в районе комплекса раздались взрывы, а затем началось возгорание. Позднее очевидцы сообщали, что огонь продолжает распространяться.

"Галерея Чижова" — один из крупнейших торгово-деловых комплексов Воронежа. При этом на данный момент нет подтвержденных данных, что именно стало причиной пожара. Неизвестно, был ли объект непосредственно поражен беспилотником или возгорание возникло в результате работы российской противовоздушной обороны.

На распространяемых в сети кадрах, как утверждают местные источники, видны несколько очагов возгорания в разных частях города. Жители также сообщали о продолжающемся полете беспилотников над Воронежем.

Официальная информация о разрушениях, возможных пострадавших и масштабах последствий атаки на момент публикации отсутствовала. Поэтому окончательные выводы о характере произошедшего делать преждевременно.

Воронежская область уже подвергалась атакам беспилотников в последние дни. В ночь на 24 октября российское военное ведомство сообщало о перехвате дронов над рядом регионов страны, включая Воронежскую, Белгородскую, Курскую и Липецкую области, Москву и Подмосковье, оккупированный Крым и Татарстан.

В тот же день Генеральный штаб ВСУ заявил о поражении двух предприятий российского военно-промышленного комплекса и самолета на аэродроме "Ейск". Независимого подтверждения всех заявленных последствий этих ударов в приведенных сообщениях нет.

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