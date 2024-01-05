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Взрывы в Белгороде: есть повреждения и раненые (ФОТО)

Россияне сообщили о работе "ПВО" и двух пострадавших

сегодня, 07:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Этой ночью в российском Белгороде прозвучали взрывы. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Взрывы в Белгороде: есть повреждения и раненые (ФОТО)

Взрывы в Белгороде. Фото: из открытых источников

Мэр город отметил, что по предварительной информации есть пострадавшие.

"В результате обстрела этой ночью по предварительной информации двое мужчин пострадали. С осколочными ранениями их госпитализировали — медики оказывают помощь", — написал Демидов.

Также, по словам мэра, известно о повреждениях более 30 автомобилей и около 130 оконных стекол в квартирах домов. Городской голова выложил фотографии последствий.

Отметим, в последнее время в российских городах систематически что-то взрывается и пылает. Особенно часто это происходит в приграничных с Украиной населенных пунктах.

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Взрывы в Белгороде: есть повреждения и раненые (ФОТО) - фото 2

Взрывы в Белгороде: есть повреждения и раненые (ФОТО) - фото 3




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