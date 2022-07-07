Взрывы в Казахстане после заявлений Токаева: между руководством страны и Кремлем ухудшились отношения

Россия негативно реагирует, что руководство Казахстана хочет помогать Европе с энергоресурсами. Как только Токаев заверил европейцев, что готов торговать с ЕС, взорвалась труба на крупнейшем нефтегазовом месторождении Казахстана Тенгиз. Кто причастен к инциденту, пока неизвестно. Однако отношения между Токаевым и Кремлем явно ухудшились. Об этом пишет военный эксперт Олег Жданов.



фото pedforum.kz

Последствия взрыва 6 июля – двое погибших рабочих, трое – травмированы. Известно, что на этом месторождении имеется более трех млрд тонн нефти, таковы предварительные оценки экспертов. Инциденту предшествовал разговор президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и заявление, что "Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых рынках энергоресурсов".

После этого заявления Токаева Ространснадзор объявил, что терминал Каспийского трубопроводного консорциума работает с "экологическими" нарушениями, поэтому его работа остановлена на 30 суток. В прошлом месяце россия уже блокировала работу терминала вроде бы из-за обнаруженных мин времен Второй мировой войны у порта. Это произошло после выступления Токаева на международном форуме в Петербурге, отказа признавать "независимость" так называемых "ЛДНР" на территории Украины и отказа от награждения российским орденом.

Эксперт говорит, что Казахстан может изменить свою позицию и постепенно уходить от общения с Кремлем.



"Довольно сомнительной видится возможность, что Казахстан под давлением россии изменит свою позицию, тем более понимая в какой сложной ситуации сейчас находится Москва. Скорее наоборот — Токаев повысит ставки, хотя будет это делать тихо и без громких дипломатических анонсов. Примером этого станет приобщение к санкциям против Кремля, предоставление Украине финансовой или гуманитарной помощи и тому подобное", — пишет он.



Мы писали , что в россии произошел масштабный пожар на одном из газовых трубопроводов.

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