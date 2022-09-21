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"Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова не собирается идти на войну (ВИДЕО)

Ведущий Дмитрий Низовцев подстроил все так, будто сыну Пескова позвонили из военкомата.

сегодня, 20:27
Автор:

Лиля Воробьева
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Один из российских ведущих Дмитрий Низовцев в прямом эфире позвонил сыну спикера Путина Николаю Пескову, якобы из военкомата и предложил ему прийти на осмотр на следующий день в 10 утра. Но сын  Пескова отказался. Об этом сообщает канал   "Популярная политика" .

"Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова не собирается идти на войну (ВИДЕО)

Песков со своим сыном Николаем (фото из открытых источников)

"Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. В 10 утра, конечно же, завтра я не приеду. Я буду это решать на другом уровне. Мне нужно понять вообще, что происходит и какие у меня есть права. У меня проблемы защищать родину нет, но мне нужно понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах",- заявил сын Дмитрия Пескова.

На вопрос ведущего, который позвонил Пескову младшему, пойдет ли тот добровольцем, Николай Песков ответил, что не согласится с этим. Его спросили, можно ли поставить галочку у его фамилии в клеточке о согласии пойти добровольцем на фронт.

"Нет, мне такую галочку ставить не надо", — сказал он.

Затем потомок Пескова якобы сказал, что "готов уйти, но это не по вашей просьбе" и если ему Путин скажет пойти воевать.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России заявили, что мирных переговоров с Украиной больше не будет. После того, как будет проведен псевдореферендум по поводу "присоединения" Донбасса к России, никакого речи о мирных переговорах с Украиной не может быть. Об этом сообщает глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Следует отметить, что такие заявления спикеров Кремля удивляют. Потому что президент Украины и все спикеры Офиса президента в один голос заявляли, что организация и проведение референдумов о присоединении к России на временно оккупированных территориях станет точкой невозвращения в мирных переговорах.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CcBhlHcbFno&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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