Российская пропагандистка Маргарита Симоньян и телеканал RT устроили очередную провокацию к "Дню защитника Отечества", разослав депутатам и медиа кондитерские изделия, стилизованные под "Киевский торт". На изделиях вместо традиционного декора были написаны названия крупных украинских городов, что является прямым намеком на намерение захватить всю территорию Украины.

"Я отрезал себе Одессу, а по дороге отхватил и Киев": российские пропагандисты делят Украину на праздничных тортах

Получивший такой подарок депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев одобрительно отозвался об этом жесте: "Опять восхищен подарками от RT — с неизменным провокационным юмором и подтекстом. Мы ведь не переименовываем "Киевский торт"... а просто киевский режим, ну и, конечно, едим".

Пропа/гандисты открыто заявляют о своих целях, перечисляя на десертах города, которые мечтают8 оккупировать: "Не только Киев, но и Днепропетровск, Николаев, Запорожье, Кировоград, Чернигов, Кривой Рог, Львов, Полтава, Одесса, Харьков, Тернополь, Кременчуг и Винница". Ранее такое же изделие получила редакция радио "Маяк".

К акции с откровенным захватническим подтекстом присоединился и российский политолог и Сергей Карнаухов. Описывая свой "подарок", он цинично заметил: "Прекрасный подарок от RT на 23 февраля. Я отрезал себя в Одессу, а по пути отхватил и Киев, и часть Житомира. Быть добру!".

Реакция российской аудитории под соответствующими публикациями только подтвердила шовинистические настроения. Пока одни пользователи мечтают "бродить по русскому Киеву", другие демонстрируют ненависть к западу Украины, отмечая, что не хотят забирать "фашистский Львов".

Такие действия являются частью системной кампании Кремля по дегуманизации украинцев и оправдания военной агрессии, где суверенное государство цинично преподносится как "объект потребления".

