Російська пропагандистка Маргарита Симоньян та телеканал RT влаштували чергову провокацію до російського "Дня захисника Вітчизни", розіславши депутатам та медіа кондитерські вироби, стилізовані під "Київський торт". На виробах замість традиційного декору були написані назви великих українських міст, що є прямим натяком на намір загарбати всю територію України.

«Я відрізав собі Одесу, а по дорозі відхопив і Київ»: російські пропагандисти ділять Україну на святкових тортах

Депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов, який отримав такий подарунок, схвально відгукнувся про цей жест: "Опять восхищен подарками от RT — с неизменным провокационным юмором и подтекстом. Мы ведь не переименовываем "Киевский торт"... а просто киевский режим, ну, и, конечно, едим".

Пропагандисти відкрито заявляють про свої цілі, перелічуючи на десертах міста, які мріють окупувати: "Не тільки Київ, але й Дніпропетровськ, Миколаїв, Запоріжжя, Кіровоград, Чернігів, Кривий Ріг, Львів, Полтава, Одеса, Харків, Тернопіль, Кременчук і Вінниця". Раніше такий самий виріб отримала редакція радіо "Маяк".

До акції з відвертим загарбницьким підтекстом долучився і російський політолог та телеведучий Сергій Карнаухов. Описуючи свій "подарунок", він цинічно зауважив: "Прекрасный подарок от RT на 23 февраля. Я отрезал себе Одессу, а по пути отхватил и Киев, и часть Житомира. Быть добру!".

Реакція російської аудиторії під відповідними публікаціями лише підтвердила шовіністичні настрої. Поки одні користувачі мріють "бродити по руському Києву", інші демонструють ненависть до заходу України, зазначаючи, що не хочуть забирати "фашистський Львів".

Такі дії є частиною системної кампанії Кремля з дегуманізації українців та виправдання військової агресії, де суверенна держава цинічно подається як "об'єкт споживання".

