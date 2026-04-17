Россия «Я по-прежнему ложусь в постель со своим мужем»: Симоньян рассказала, где держит останки Тиграна Кеосаяна
«Я по-прежнему ложусь в постель со своим мужем»: Симоньян рассказала, где держит останки Тиграна Кеосаяна

Саркофаг в доме и совместное погребение: Маргарита Симоньян поделилась планами на будущее после смерти мужа

17 апреля 2026, 15:19
Одиозная рупорица кремлевской пропаганды Маргарита Симоньян поделилась шокирующими подробностями своего быта после смерти мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. Она призналась, что урна с его прахом постоянно стоит на прикроватной тумбочке в ее спальне. Такие откровения раздались во время телевизионного шоу "Секрет на миллион", которое транслировалось на канале НТВ.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян

По словам топпропагандистки страны-агрессора, она до сих пор чувствует присутствие покойного спутника жизни.

"Мой каждый день начинается с мысли о нем и кончается. Так хоть что-то со мной рядом. Я по-прежнему ложусь в постель со своим мужем", – заявила она.

Также Симоньян отметила, что сейчас занимается изготовлением специального стеклянного саркофага, куда планирует поместить эти останки. В будущем она хочет разделить это пространство вместе с мужем:

"Потом и мой прах , и его прах я попрошу перемешать, поставить в саркофаг".

Кроме того, путинистка добавила, что они с Кеосаяном еще при его жизни подробно распланировали собственные похороны и согласовали общий покой.

"Где мы будем лежать, мы договорились давным-давно. У нас в доме, который мы строили пять лет и наконец достраиваю теперь уже я, мы туда уже заехали – там посажена пиния", – заявила пропагандистка. По ее словам, именно под этим средиземноморским деревом на территории их имения и должно состояться финальное захоронение.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 26 сентября 2025 года стало известно о смерти мужа одиозной российской пропагандистки Маргариты Симоньян – режиссера Тиграна Кеосаяна. О трагедии сама Симоньян написала в своих социальных сетях, поблагодарила всех за соболезнования и попросила не беспокоить ее семью звонками. О том, как она отбила Кеосаяна от его семьи, напоминает "Главред".



