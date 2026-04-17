«Я як і раніше лягаю в ліжко зі своїм чоловіком»: Симоньян розповіла, де тримає залишки Тиграна Кеосаяна

Одіозна рупориця кремлівської пропаганди Маргарита Симоньян поділилася шокуючими подробицями свого побуту після смерті чоловіка, режисера Тиграна Кеосаяна. Вона зізналася, що урна з його прахом постійно стоїть на приліжковій тумбочці в її спальні. Такі одкровення пролунали під час телевізійного шоу "Секрет на мільйон", що транслювалося на каналі НТВ.

Тигран Кеосаян і Маргарита Симоньян

За словами топпропагандистки країни-агресора, вона досі відчуває присутність покійного супутника життя.

"Мій кожен день починається з думки про нього та закінчується. Так бодай щось зі мною поряд. Я, як і раніше, лягаю в ліжко зі своїм чоловіком", – заявила вона.

Також Симоньян зазначила, що зараз займається виготовленням спеціального скляного саркофага, куди планує помістити ці останки. У майбутньому вона хоче розділити цей простір разом із чоловіком:

"Потім і мій прах, і його прах я попрошу перемішати, поставити в саркофаг".

Крім того, путіністка додала, що вони з Кеосаяном ще за його життя детально розпланували власні похорони та узгодили спільний спокій.

"Де ми лежатимемо, ми домовилися давним-давно. У нас у будинку, який ми будували п'ять років і нарешті добудовую тепер уже я, ми туди вже заїхали – там посаджено пінію", – заявила пропагандистка. За її словами, саме під цим середземноморським деревом на території їхнього маєтку і має відбутися фінальне поховання.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 26 вересня 2025 року стало відомо про смерть чоловіка одіозної російської пропагандистки Маргарити Симоньян – режисера Тиграна Кеосаяна. Про трагедію сама Симоньян написала у своїх соціальних мережах, подякувала всім за співчуття та попросила не турбувати її сім'ю дзвінками.