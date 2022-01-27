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Ядерно-ракетный кризис между Москвой и Вашингтоном неизбежен - российский чиновник

Российский чиновник говорит, что ракетный кризис неизбежен без ограничения вооружений

сегодня, 15:41
Автор:

Карина Ожерельева
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Россия заявила в четверг, 27 января, что ракетно-ядерный кризис между Москвой и Вашингтоном неизбежен без мер по обеспечению сдерживания оружия. Об этом сообщает Reuters.

Ядерно-ракетный кризис между Москвой и Вашингтоном неизбежен - российский чиновник

Представитель министерства иностранных дел Владимир Ермаков - фото из открытых источников

Замечание представителя министерства иностранных дел Владимира Ермакова прозвучало на следующий день после того, как Соединенные Штаты и НАТО официально ответили на предложения России по безопасности. По словам Кремля, не удалось решить ключевые проблемы, но осталась открытой возможность дальнейшего диалога.

Ермаков заявил, что НАТО способно быстро развернуть ядерное оружие, которое сможет нанести удары по стратегическим целям в России.

"Мы продолжаем настаивать на том, что первоочередной задачей является достижение принципиального понимания того, что проблемы в этой сфере должны быть немедленно решены. Иначе новых ракетных кризисов не избежать", — сказал Ермаков.

Российский пакет безопасности, представленный в декабре, включал в себя предложение, что она и Запад должны воздерживаться от развертывания ядерных ракет малой или средней дальности (INF), которые могут поразить территории друг друга.

Ермаков сказал, что Москва считает, что Соединенные Штаты готовятся к размещению ракет малой или средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Мы настаиваем на том, что "общие ядерные миссии" НАТО должны быть немедленно остановлены, все американское ядерное оружие возвращено в Соединенные Штаты, а инфраструктура, позволяющая обеспечить быстрое развертывание, ликвидирована", – отметил Ермаков.

Москва, разместившая десятки тысяч войск вблизи Украины, предупредила о возможном "военно-техническом" ответе, если ее требования не будут восприняты всерьез, что может включать развертывание ракет.

Развертывание ракет наземного базирования было запрещено в соответствии с советско-американским пактом о контроле над вооружениями 1987 года, но Вашингтон вышел из договора в 2019 году, обвинив Москву в его опровержении, что Россия опровергла.

Как сообщали ранее "Комментарии", назвали оружие, которого Россия может бояться больше всего.


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Источник: https://www.reuters.com/world/russian-official-says-missile-crisis-unavoidable-without-arms-curbs-2022-01-27/
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