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Ядерное оружие НАТО приближается к РФ. В МИД России разразились очередными угрозами

У МИД России очередная истерика по поводу возможного размещения ядерного оружия в Польше. Как заявил Сергей Рябков, ядерное оружие НАТО приближается к границам России, и она этого не потерпит

сегодня, 15:53
Автор:
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Ткачик Олеся
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В министерстве иностранных дел страны-агрессора никак не могут успокоиться по поводу того, что в Польше может быть размещено американское ядерное оружие. Как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, РФ непременно отреагирует на подобную угрозу.

Ядерное оружие НАТО приближается к РФ. В МИД России разразились очередными угрозами

Сергей Рябков

Российский дипломат заявил, что западные политики, якобы, должны понять, что размещение ядерного оружия в Польше не обеспечит безопасность этой стране.

"Соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане",
– озвучил очередные угрозы дипломат страны-агрессора.

По его словам, расширение ядерной миссии НАТО носит дестабилизирующий и угрожающий характер. При этом он подчеркнул, что такое приближение ядерного оружия к границам с Россией также усугубляет угрозу и для Москвы.

При этом Рябков добавил, что дискуссии о размещении ядерного оружия на территории Польши продолжаются и Кремль их тщательно отслеживает.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что президент Польши Анджей Дуда не исключил, что на территории его страны может быть размещено американское ядерное оружие для защиты границ НАТО. Впрочем, такое заявление не совсем поняли в правительстве Польши. В частности Дональд Туск отметил, что хотел бы узнать от Дуды больше деталей на этот счет, поскольку такой шаг действительно серьезный и будет касаться каждого жителя страны.

При этом в Кремле буквально сразу отреагировали на заявление Дуды. Например, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил , что РФ обязательно отреагирует на такие действия, а места базирования ядерного оружия станут для РФ "законной целью".




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