В министерстве иностранных дел страны-агрессора никак не могут успокоиться по поводу того, что в Польше может быть размещено американское ядерное оружие. Как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, РФ непременно отреагирует на подобную угрозу.

Сергей Рябков

Российский дипломат заявил, что западные политики, якобы, должны понять, что размещение ядерного оружия в Польше не обеспечит безопасность этой стране.

"Соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане",

– озвучил очередные угрозы дипломат страны-агрессора.

По его словам, расширение ядерной миссии НАТО носит дестабилизирующий и угрожающий характер. При этом он подчеркнул, что такое приближение ядерного оружия к границам с Россией также усугубляет угрозу и для Москвы.

При этом Рябков добавил, что дискуссии о размещении ядерного оружия на территории Польши продолжаются и Кремль их тщательно отслеживает.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что президент Польши Анджей Дуда не исключил, что на территории его страны может быть размещено американское ядерное оружие для защиты границ НАТО. Впрочем, такое заявление не совсем поняли в правительстве Польши. В частности Дональд Туск отметил, что хотел бы узнать от Дуды больше деталей на этот счет, поскольку такой шаг действительно серьезный и будет касаться каждого жителя страны.

При этом в Кремле буквально сразу отреагировали на заявление Дуды. Например, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил , что РФ обязательно отреагирует на такие действия, а места базирования ядерного оружия станут для РФ "законной целью".