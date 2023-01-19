"Ядерные государства не проигрывали больших конфликтов": Медведев с угрозами ответил на слова Шольца

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев после выступления канцлера Германии Олафа Шольца в Давосе и новостей о передаче Украине танков прибег к новым угрозам. Так он заявил, что " проигрыш ядерного государства в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны".

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Кремлевский политик отреагировал на новости о передаче Украине тяжелого вооружения и политических заявлений на экономическом форуме в Давосе.

"Завтра на натовской базе Рамштайн крупные военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки в Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем. И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли:"Чтобы достичь мира, Россия должна проиграть ", — сказал Медведев.

Уже традиционно Медведев начал угрожать миру российским ядерным оружием.



"И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерного государства в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные государства не проигрывали больших конфликтов, от которых зависит их судьба. Ведь это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта",- с угрозами написал кремлевский политик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц назвал условие окончания войны в Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц уже не пытается делать двузначные заявления о необходимости вести переговоры с президентом РФ Путиной. Ибо война в Украине закончится только в том случае, если Россия проиграет. Он добавил, что именно поэтому Германия сегодня является одним из лидеров в Европе по поддержке Украины современным вооружением. По словам Олафа Шольца, это происходит в тесном общении с западными партнерами. Германия будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. Канцлер добавил, что война РФ против Украины повлияла на всех.

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