Российская Федерация развернула масштабные учения своих сил ядерного сдерживания, параллельно совершив одну из самых массированных комбинированных атак на украинские города. Российские военные подразделения отработали перевод оружия массового поражения в состояние максимальной готовности, в то время как реальные удары по баллистике и дронам были направлены против гражданской инфраструктуры Украины.

"В рамках военных маневров ядерных сил полностью отработаны практические шаги по переводу соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности", — отчитываются в Министерстве обороны РФ. Российское ведомство отмечает, что спецбоеприпасы уже доставлены в полевые хранилища ракетных бригад, а экипажи комплексов "Искандер-М" тренируются тайно выдвигаться на позиции для пусков.

Пока российские солдаты имитируют ядерные удары на полигонах, Воздушные Силы ВСУ отражали реальную угрозу. В ночь на 18 мая враг выпустил по Украине колоссальное количество воздушных целей, сосредоточив основной удар на Днепре и Днепропетровщине, а также атаковав Одесщину, Черниговщину и Запорожье.

"Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 546 средств воздушного нападения", — сообщили в украинском командовании. Среди них обнаружено 524 ударных беспилотника и 22 ракеты наземного базирования, в том числе 14 баллистических систем "Искандер-М"/"С-400" и 8 крылатых ракет "Искандер-К", запускаемых с территории Ростовской области и оккупированного Крыма. В ночь на 20 марта оккупанты выпустили баллистическую ракету "Искандер-М", попавшую в пищевое предприятие в Днепре. В результате удара в городе погибли два человека, а ранения получили 6 человек.

Параллельно с этим в российские ядерные учения привлекли и белорусскую сторону. "В ходе тренировок тщательно прорабатываются аспекты совместного планирования и применения ядерного оружия, которое дислоцируется на территории Республики Беларусь", — открыто заявляют в Москве. Всего к российским маневрам привлекли более 64 тысяч военных, более 200 ракетных пусковых установок, 140 самолетов, 73 корабля и 13 подлодок.

В настоящее время украинские военные продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов, а силы ПВО находятся в состоянии повышенной готовности из-за постоянного бряцания оружием со стороны Кремля.

