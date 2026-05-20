Ядерные маневры Кремля и рекордная атака на Украину: в МО РФ отчитались об «Искандерах»

Недилько Ксения
Российская Федерация развернула масштабные учения своих сил ядерного сдерживания, параллельно совершив одну из самых массированных комбинированных атак на украинские города. Российские военные подразделения отработали перевод оружия массового поражения в состояние максимальной готовности, в то время как реальные удары по баллистике и дронам были направлены против гражданской инфраструктуры Украины.
"В рамках военных маневров ядерных сил полностью отработаны практические шаги по переводу соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности", — отчитываются в Министерстве обороны РФ. Российское ведомство отмечает, что спецбоеприпасы уже доставлены в полевые хранилища ракетных бригад, а экипажи комплексов "Искандер-М" тренируются тайно выдвигаться на позиции для пусков.
Пока российские солдаты имитируют ядерные удары на полигонах, Воздушные Силы ВСУ отражали реальную угрозу. В ночь на 18 мая враг выпустил по Украине колоссальное количество воздушных целей, сосредоточив основной удар на Днепре и Днепропетровщине, а также атаковав Одесщину, Черниговщину и Запорожье.
"Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 546 средств воздушного нападения", — сообщили в украинском командовании. Среди них обнаружено 524 ударных беспилотника и 22 ракеты наземного базирования, в том числе 14 баллистических систем "Искандер-М"/"С-400" и 8 крылатых ракет "Искандер-К", запускаемых с территории Ростовской области и оккупированного Крыма. В ночь на 20 марта оккупанты выпустили баллистическую ракету "Искандер-М", попавшую в пищевое предприятие в Днепре. В результате удара в городе погибли два человека, а ранения получили 6 человек.
Параллельно с этим в российские ядерные учения привлекли и белорусскую сторону. "В ходе тренировок тщательно прорабатываются аспекты совместного планирования и применения ядерного оружия, которое дислоцируется на территории Республики Беларусь", — открыто заявляют в Москве. Всего к российским маневрам привлекли более 64 тысяч военных, более 200 ракетных пусковых установок, 140 самолетов, 73 корабля и 13 подлодок.
В настоящее время украинские военные продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов, а силы ПВО находятся в состоянии повышенной готовности из-за постоянного бряцания оружием со стороны Кремля.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия уже длительное время продолжает воздушные атаки по территории Украины, однако последние события свидетельствуют об изменении подходов врага.