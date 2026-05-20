Ядерні маневри Кремля та рекордна атака на Україну: в МО РФ відзвітували про «Іскандери»

Російська Федерація розгорнула масштабні навчання своїх сил ядерного стримування, паралельно здійснивши одну з наймасованіших комбінованих атак на українські міста. Російські військові підрозділи відпрацювали переведення зброї масового ураження у стан максимальної готовності, тоді як реальні удари балістикою та дронами були спрямовані проти цивільної інфраструктури України.

"У межах військових маневрів ядерних сил повністю відпрацьовано практичні кроки з переведення з’єднань та військових частин у найвищі ступені бойової готовності", — звітують у Міністерстві оборони РФ. Російське відомство зазначає, що спецбоєприпаси вже доставлені до польових сховищ ракетних бригад, а екіпажі комплексів "Іскандер-М" тренуються таємно висуватися на позиції для пусків.

Поки російські солдати імітують ядерні удари на полігонах, Повітряні Сили ЗСУ відбивали реальну загрозу. У ніч на 18 травня ворог випустив по Україні колосальну кількість повітряних цілей, зосередивши основний удар на Дніпрі та Дніпропетровщині, а також атакувавши Одещину, Чернігівщину та Запоріжжя.

"Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 546 засобів повітряного нападу", — повідомили в українському командуванні. Серед них виявлено 524 ударні безпілотники та 22 ракети наземного базування, зокрема 14 балістичних систем "Іскандер-М"/"С-400" та 8 крилатих ракет "Іскандер-К", які запускали з території Ростовської області та окупованого Криму. У ніч на 20 березня окупанти випустили балістичну ракету "Іскандер-М", яка влучила в харчове підприємство у Дніпрі. Унаслідок удару в місті загинуло дві людини, а поранення отримали 6 людей.

Паралельно з цим до російських ядерних навчань залучили й білоруську сторону. "У ході тренувань ретельно опрацьовуються аспекти спільного планування та застосування ядерної зброї, яка наразі дислокується на території Республіки Білорусь", — відкрито заявляють у Москві. Загалом до російських маневрів залучили понад 64 тисячі військових, понад 200 ракетних пускових установок, 140 літаків, 73 кораблі та 13 підводних човнів.

Наразі українські військові продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, а сили ППО перебувають у стані підвищеної готовності через постійне брязкання зброєю з боку Кремля.

