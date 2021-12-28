Ядерные переговоры в Вене: Иран и Россия настроены оптимистично по возобновлению соглашения

Иран и Россия во вторник, 28 декабря, озвучили оптимистические надежды на переговоры по спасению ядерного соглашения 2015 года. Об этом сообщает Reuters.

Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий (ЕСД) Энрике Мора и главный переговорщик Ирана по ядерным вопросам Али Багери Кани - Reuters

Иран и Соединенные Штаты возобновили косвенные переговоры в Вене в понедельник, 27 декабря, при этом Тегеран сосредоточился на одной стороне первоначального соглашения – отмене санкций, несмотря на то, что критики считают незначительным прогрессом в сдерживании иранской атомной деятельности.

"Венские переговоры идут в хорошем направлении... Мы верим, что если другие стороны продолжат начавшийся добросовестно раунд переговоров, достижение соглашения для всех сторон возможно", – сказал журналистам министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан.

Седьмой раунд переговоров завершился 11 дней назад после добавления новых требований Ирана в рабочий текст.

Представитель России Михаил Ульянов заявил в Twitter: "Мы наблюдаем несомненный прогресс... Снятие санкций активно обсуждается в неформальной обстановке".

Западные государства заявили, что переговоры не добились заметного прогресса, поскольку они возобновились впервые после избрания президента Ирана Эбрагима Раиси в июне. Страны сказали, что до того, как соглашение 2015 станет бессмысленным, у переговорщиков остались "недели, а не месяцы".

От этого соглашения, снявшего санкции против Тегерана в обмен на ограничение его атомной деятельности, осталось немного. Тогдашний президент Дональд Трамп вывел Вашингтон из нее в 2018 году, снова введя санкции США, а позже Иран нарушил многие ядерные ограничения в соответствии с соглашением.

Иран отказывается от прямых встреч с представителями США, а это значит, что другие стороны соглашения – Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия и Европейский Союз – должны поддерживать переговоры с обеими сторонами.

Соединенные Штаты не раз выражали разочарование таким форматом, заявляя, что это замедляет процесс, а западные чиновники все еще подозревают, что Иран просто играет со временем.

Отдельно во вторник, 28 декабря, иранские СМИ сообщили, что Раиси планирует посетить Россию в начале 2022 года по приглашению президента Владимира Путина.

Как сообщали утро "Комментарии", Ирану выдвинули ультиматум по компенсациям из-за ущерба самолету МАУ.

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