Ядерные угрозы Путина: способен ли российский диктатор применить ядерное оружие

Перед принятием Западом важного решения о помощи Украине, российский диктатор Владимир Путин начинает угрожать ядерным оружием. Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко рассказал, почему Путин запугивает Запад, однако не использует ядерное оружие.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко отреагировал на угрозы Путина и оценил возможность российского диктатора применить ядерное оружие.

"Единственная тактика, которую используют россияне против Запада – ядерные страшилки и запугивание прямым военным конфликтом. Россия всегда так делает, когда Запад может принять успешное решение, которое может серьезно повредить режиму Путина", – считает Коваленко.

По словам лейтенанта, глава Кремля не будет использовать ядерное оружие, ведь Россия потеряет главных партнеров, помогающих ей в войне поддерживая экономику.

"Впрочем, это лишь слова. Путин не сможет применить ядерное оружие, потому что против этого Китай и Индия — главные силы, от которых зависима Россия", — подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации.

Как объясняет Коваленко, удары вглубь России ускорят поражение режима в РФ и скорее заставят Путина к миру. По его словам, отсутствие решения относительно дальнобойного оружия для Украины увеличивает угрозу агрессии России против стран НАТО, в частности, агрессии РФ против стран Балтии.

"Путин запугивает, потому что сам боится. Сейчас решающий момент. Он не применит ядерное оружие и это все прекрасно знают. Он просто пытается повлиять на общества", — заключает Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что путинский советник заявил о необходимости применения ядерного оружия для удара по Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине отреагировали на ядерные угрозы Путина.