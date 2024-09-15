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Ядерные угрозы Путина: способен ли российский диктатор применить ядерное оружие

Российский диктатор Владимир Путин не применит ядерное оружие, ведь потеряет главных партнеров.

сегодня, 17:05
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Автор:
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Slava Kot

Перед принятием Западом важного решения о помощи Украине, российский диктатор Владимир Путин начинает угрожать ядерным оружием. Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко рассказал, почему Путин запугивает Запад, однако не использует ядерное оружие.

Ядерные угрозы Путина: способен ли российский диктатор применить ядерное оружие

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко отреагировал на угрозы Путина и оценил возможность российского диктатора применить ядерное оружие.

"Единственная тактика, которую используют россияне против Запада – ядерные страшилки и запугивание прямым военным конфликтом. Россия всегда так делает, когда Запад может принять успешное решение, которое может серьезно повредить режиму Путина", – считает Коваленко.

По словам лейтенанта, глава Кремля не будет использовать ядерное оружие, ведь Россия потеряет главных партнеров, помогающих ей в войне поддерживая экономику.

"Впрочем, это лишь слова. Путин не сможет применить ядерное оружие, потому что против этого Китай и Индия — главные силы, от которых зависима Россия", — подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации.

Как объясняет Коваленко, удары вглубь России ускорят поражение режима в РФ и скорее заставят Путина к миру. По его словам, отсутствие решения относительно дальнобойного оружия для Украины увеличивает угрозу агрессии России против стран НАТО, в частности, агрессии РФ против стран Балтии.

"Путин запугивает, потому что сам боится. Сейчас решающий момент. Он не применит ядерное оружие и это все прекрасно знают. Он просто пытается повлиять на общества", — заключает Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что путинский советник заявил о необходимости применения ядерного оружия для удара по Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине отреагировали на ядерные угрозы Путина.



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Источник: https://t.me/akovalenko1989/7865
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