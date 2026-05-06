Российская Федерация возвращается к тактике демонстрации ядерного потенциала. На военном полигоне "Кура" в Усть-Камчатском крае стартовали испытания баллистических ракет. По данным местных экстренных служб, обучение будет продолжаться в течение пяти дней — как раз в период майских праздников в РФ.

Полигон Кура, через море возле Аляски

Официальные структуры агрессора уже ввели строгие ограничения для гражданского населения в районе проведения стрельб.

Ракетные испытания начались на военном полигоне Кура, сообщило местное МЧС. Стрельбы пройдут с 6 по 10 мая, людям закрыли доступ к полигону и близлежащим к нему районам" , — говорится в сообщении РосСМ И.

Указанный объект, расположенный в полутысячи километров от Петропавловска-Камчатского, имеет стратегическое значение для Кремля. Его используют в качестве конечной точки для проверки боеспособности межконтинентального вооружения.

"Полигон "Кура"... используется для отработки точности поражения целей при запусках баллистических ракет, способных нести ядерный заряд" , — подчеркивают пропагандисты.

Следует заметить, что интенсивность таких учений значительно возросла. Хотя последние комплексные тренировки стратегических сил сдерживания под наблюдением диктатора прошли осенью позапрошлого года, нынешние пуски станут первыми испытаниями такого масштаба за последние 18 месяцев. Аналитики связывают этот шаг с попыткой Москвы усилить давление на международное сообщество на фоне военных неудач и изоляции.

